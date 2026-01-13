Gente

Confirman homenaje póstumo gratuito a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: fecha, hora y detalles del último adiós

Entre canciones, recuerdos y lágrimas, los seguidores despedirán al ídolo de la música popular. El evento será gratuito.

Valentina Rueda Rodríguez

13 de enero de 2026, 2:37 p. m.
Yeison Jiménez falleció a sus 34 años el 10 de enero de 2026.
Yeison Jiménez falleció a sus 34 años el 10 de enero de 2026. Foto: Instagram @yeison_jimenez

El género popular en Colombia sigue de luto. Tras la partida de Yeison Jiménez, su familia y equipo de trabajo han confirmado que el Movistar Arena será el escenario donde miles de fanáticos podrán darle el último adiós al Aventurero de manera gratuita este miércoles, 14 de enero.

Colombia no sale del asombro. La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los exponentes más grandes del género popular en la última década, ha paralizado al país. Tras horas de incertidumbre, se han revelado los detalles oficiales sobre dónde reposan sus restos y cómo será el tributo masivo para honrar su legado.

Multitud despidió a Yeison Jiménez en Medicina Legal al ritmo de ‘Por qué la envidia’

El último adiós en la intimidad y el clamor de Corabastos

Desde las primeras horas de este martes 13 de enero, el cuerpo del artista permanece en Capillas de la Fe, en el norte de Bogotá. Allí, en una ceremonia privada, su familia y amigos más cercanos han iniciado las jornadas de velación, solicitando a los seguidores respeto por este espacio de dolor íntimo.

Sin embargo, el fervor del pueblo no se hizo esperar. Según reportes de fuentes en el lugar, cientos de fans y colegas se reunieron en Corabastos, un lugar emblemático para el artista, para rendirle un emotivo adiós espontáneo. Entre canciones, recuerdos y lágrimas, los comerciantes y seguidores llenaron el sector con la música que convirtió a Jiménez en un ídolo de masas.

Jhon Alex Castaño preocupa con decisión que tomó tras muerte de Yeison Jiménez; desató reacciones por videos

Hermano de Yeison Jiménez se pronunció tras dolorosa muerte del cantante y expuso promesa que no cumplieron: “Solo cuatro días”

Aída Victoria Merlano confesó cómo Yeison Jiménez le ayudó en su segunda condena: “Unas palabras de Yeison me dieron el norte”

“Es el peor ser humano del mundo”: Mark Ruffalo arremete contra Trump y denuncia “invasión ilegal” a Venezuela

Hassam tomó inesperada decisión tras muerte de Yeison Jiménez y expuso razón: “Era un chiste”

Familia de Yeison Jiménez dio importante anuncio por homenaje al cantante en Bogotá

Se conoce qué habría hecho el piloto de Yeison Jiménez en el aire, segundos antes de que avioneta cayera y explotara

Ola de memes tras el estreno de ‘La casa de los famosos 3′; Melissa Gate y los atuendos fueron protagonistas: “Vestido de licuadora”

Él era Fernando Torres, piloto que voló la avioneta de Yeison Jiménez y que murió en el accidente

Comunicado oficial: Movistar Arena abre sus puertas

A través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram, la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez expresaron su gratitud por el desbordante apoyo recibido:

“El cariño del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor… Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena”, dicta el documento oficial.

Equipo de trabajo de Yeison Jimenez ha confirmado que el Movistar Arena
Comunicado oficial de la Organización Yeison Jimenez Foto: @yeison_jimenez

El acceso será libre y sin costo, hasta completar el aforo permitido del recinto.

“Recomendamos al público no realizar ningún pago, no compartir datos personales y evitar caer en engaños”.

Se ha confirmado que el féretro del artista será trasladado al centro de eventos más importante de la capital mañana miércoles, donde a partir de las 10:00 a. m. se espera que se abran las puertas para el homenaje póstumo. Los detalles específicos sobre la logística e ingreso serán anunciados en las próximas horas a través de sus canales autorizados.

La muerte de Jiménez deja un vacío irreparable y una agenda que prometía hacer historia. El artista se encontraba en la cima de su carrera, con un segundo concierto en el Estadio El Campín de Bogotá programado para este 28 de marzo, cuyas boletas estaban a punto de agotarse por completo.

Se conoce lo que habría hecho piloto de Yeison Jiménez en el aire segundos antes de que avioneta cayera y explotara

Fuentes cercanas al cantante revelaron a SEMANA que su ritmo de vida era frenético para cumplirle a su ‘tribu’. Para ello, utilizaba con frecuencia su avioneta privada, a la cual se refería cariñosamente como su juguete, herramienta que le permitía cruzar la geografía colombiana para cumplir con múltiples shows en una sola noche.

La cita para el último adiós es este miércoles, 14 de enero, en el Movistar Arena. Se espera una asistencia masiva de ciudadanos que entonarán, por última vez, junto a sus restos, las letras que marcaron a toda una generación.

