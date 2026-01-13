Gente

Ella es la joven actriz acusada de asesinar a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión

Impactante crimen en Perú: la actriz Danitza Pilco fue detenida tras la muerte de su pareja, Yeison Olivera.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

13 de enero de 2026, 2:27 p. m.
Ella es Danitza Pilco la promesa del cine peruano que terminó detenida por la muerte de su pareja
Ella es Danitza Pilco la promesa del cine peruano que terminó detenida por la muerte de su pareja" Foto: x

El mundo del entretenimiento y la cultura en Perú se encuentra sumido en el asombro tras confirmarse la detención de Danitza Anel Pilco Laura, una joven de 20 años cuya carrera en el cine regional estaba en ascenso. La actriz es señalada como la principal responsable de la muerte de su pareja sentimental, en un hecho que ha dejado al descubierto una trama de violencia y desesperación en la ciudad de Puno.

Los hechos, que hoy son materia de investigación judicial, ocurrieron la noche del pasado viernes 9 de enero. Según los reportes preliminares, la tragedia se desencadenó en un inmueble alquilado en las cercanías de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA), lugar donde la pareja convivía.

De acuerdo con testimonios de los vecinos del sector recogidos por las autoridades, en la vivienda se escucharon gritos y una discusión de gran intensidad. Sin embargo, en ese momento, nadie pudo anticipar el desenlace fatal. Tras el altercado, Yeison Ronny Olivera Flores, también de 20 años y estudiante de la Facultad de Biología, resultó gravemente herido por un ataque con arma blanca.

El reporte de las autoridades y la captura

La cronología del suceso indica que, tras el ataque, la propia Danitza Pilco habría salido del inmueble en busca de ayuda. Aproximadamente una hora después, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) arribó al lugar para auxiliar al joven estudiante. Olivera Flores fue trasladado de urgencia al hospital Manuel Núñez Butrón de Puno.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos del cuerpo médico, el joven falleció debido a la gravedad de las heridas causadas por el cuchillo. Mientras tanto, la policía procedió con la intervención de la actriz dentro del mismo centro asistencial. La joven también recibió atención médica debido a que presentaba lesiones autoinfligidas, lo que añade un matiz aún más dramático al caso.

¿Quién es Danitza Pilco? El perfil de la actriz involucrada

Danitza Anel Pilco Laura no era una desconocida para el público peruano. La joven había ganado notoriedad por su participación en producciones cinematográficas regionales que han sido aclamadas por la crítica.

Su papel más relevante fue en la película “Reynaldo Cutipa”, una cinta que explora las tensiones familiares y sociales en los Andes, lo que la perfilaba como una de las promesas de la actuación en el sur del país.

Por su parte, la víctima, Yeison Ronny Olivera Flores, era un estudiante dedicado a la especialidad de Pesquería en la UNA. Su muerte ha causado una profunda indignación entre la comunidad universitaria, que exige justicia pronta para esclarecer el motivo de la discusión que terminó en homicidio.

Investigación en curso y situación legal

Actualmente, el caso está en manos del Ministerio Público y agentes de Investigación Criminal de la Policía de Perú. Las autoridades trabajan para determinar si existían antecedentes de violencia doméstica en la relación o si hubo factores externos que desencadenaron el ataque. Danitza Pilco permanece bajo custodia policial mientras se recupera de sus lesiones y se espera que en las próximas horas se defina su situación legal.

