Jhonny Rivera reveló la reacción de Sonia Restrepo, tras la muerte de Yeison Jiménez

El cantante habló de la emotiva reacción de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, tras el masivo homenaje en Bogotá.

Valentina Rueda Rodríguez

15 de enero de 2026, 8:47 p. m.
Jhonny Rivera habló de la reacción de la viuda de Yeison Jiménez.

El vacío que dejó Yeison Jiménez en la música popular colombiana parece imposible de llenar, pero el cariño de su público ha servido como un gran apoyo para su familia. Tras el trágico accidente aéreo que cobró la vida del artista el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá, miles de personas se volcaron al Movistar Arena de Bogotá para rendirle un tributo. En medio del dolor, Sonia Restrepo, viuda del cantante, compartió sus sentimientos por primera vez a través de un testigo cercano, el también artista Jhonny Rivera.

El matrimonio que no pudo ser: la historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo

Un homenaje que paralizó a Bogotá

El Movistar Arena fue el escenario donde los Jimenistas lloraron y cantaron a todo pulmón los éxitos que consagraron al oriundo de Manzanares. El evento estuvo cargado de gran emotividad, uniendo a colegas del género y familiares en un sentimiento de gratitud y despedida.

En este contexto, la figura de Sonia Restrepo cobró protagonismo. La esposa del artista, quien fue de las primeras en llegar al lugar del siniestro en Boyacá y acompañó sus restos en las exequias privadas en el cementerio Jardines del Recuerdo, decidió romper su hermetismo para enviar un mensaje a quienes mantuvieron vivo el legado de su esposo durante la jornada.

Las revelaciones de Jhonny Rivera: “Sentía una paz en mi cuerpo”

Fue Jhonny Rivera, amigo cercano de la familia, quien actuó como puente entre Sonia y el público. A través de sus historias de Instagram, el intérprete de Soy Soltero relató la conversación privada que sostuvo con la viuda durante el evento.

“Me decía Sonia que expresaba la felicidad de pensar que Yeison, donde estuviera, estaría muy feliz sintiendo todo ese apoyo del público. De verdad, gracias a los Jimenistas”, relató Rivera, conmovido por la fortaleza de Restrepo.

Ella es la joven actriz acusada de asesinar a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión

Rivera no solo transmitió las palabras de Sonia, sino que describió la atmósfera que se vivió en el escenario. El artista aseguró que, a pesar de la tristeza, el ambiente estaba impregnado de serenidad. “Es lindo, yo sentía una paz en mi cuerpo, yo no sé cuántas veces me ericé y me emocioné con la respuesta del público”, confesó el cantante, destacando que la multitudinaria asistencia fue el mejor reconocimiento a la carrera de Jiménez.

Sonia Restrepo: fortaleza en medio de la tragedia

Desde el fatídico 10 de enero, cuando la avioneta en la que viajaba el artista se accidentó en tierras boyacenses, la esposa del cantante ha mantenido una postura de profunda dignidad. Su agradecimiento no solo se dirigió a los fanáticos, sino también al círculo de amigos íntimos, como el propio Rivera, quienes no abandonaron a la familia en estos dolorosos momentos.

La reacción de su esposa y el relato de Jhonny Rivera confirman que, más allá de los escenarios, Jiménez construyó una comunidad sólida basada en el respeto y el cariño mutuo. Su muerte deja en luto la cultura popular, pero como bien señaló Sonia Restrepo, el apoyo de sus seguidores es la prueba de que su voz seguirá resonando en los corazones de sus fanáticos.

