Grupo Niche, Fonseca y Willy García lamentaron la muerte de Willie Colón; dieron duras palabras

La muerte de Willie Colón, una de las figuras más influyentes de la salsa a nivel mundial, generó una profunda tristeza entre los millones de seguidores que acumuló a lo largo de su carrera en la industria del género de la salsa.

También, artistas y colegas se pronunciaron con el fin de reconocer su legado y el impacto de su obra en la música latina.

Desde distintos escenarios, los músicos publicaron mensajes y coincidieron en que su ausencia deja un vacío difícil de llenar dentro de la industria, no solo por su talento artístico, sino por su papel como referente cultural y el trabajo que puso en marcha para que se generara una unión entre la salsa clásica y las nuevas corrientes y estilos.

Willie Colón. Foto: COLPRENSA

Los pronunciamientos, cargados de dolor y admiración, recordaron la huella que dejó en Colombia, país donde su música encontró una de las audiencias más fieles.

Agrupaciones y solistas como Grupo Niche, Fonseca y Willy García manifestaron públicamente su tristeza por la partida del trombonista, compositor y cantante estadounidense, cuya carrera marcó generaciones y ayudó a internacionalizar los sonidos latinos.

Estos son los mensajes que se compartieron a través de Instagram:

Grupo Niche

“Hoy despedimos con profunda tristeza a Willie Colón, trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura. Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre. Acompañamos a su familia, amigos y seguidores en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado inmenso que nos deja y en la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave. Gracias por tanto, maestro. Tu música es eterna“, escribieron por medio de la red social.

Fonseca

El artista publicó una fotografía y compañía de Willie Colón y manifestó:

“Difícil escribir estas palabras entre la gratitud y la tristeza. La vida me dio el privilegio de compartir con el maestro Willie Colón muchos momentos. Grabar Estar lejos en Nueva York, su ciudad, irnos de gira por Australia, me acompañó a grabar mi DVD Live Bogotá y muchos momentos más. La música nunca muere y las canciones del gran Willie Colón vivirán por siempre. Qué legado nos dejaste querido Willie, me quedo con los mejores recuerdos“.

Willy García

El caleño se pronunció tras la confirmación de la muerte de su coega y se sinceró con un emotivo mensaje de despedida:

“Hoy es uno de esos días que te marca. Se fue el malo del Bronx, el maestro Willie Colón, pilar del género. Hablar de su aporte es quedarse mucho tiempo enumerando éxitos. Duele ver cómo se van los grandes, es muy triste. Buen viaje, maestro Willie Colón".