A los 75 años murió en Nueva York, Estados Unidos, el famoso trombonista, cantante y productor Willy Colón, luego de haber estado hospitalizado por complicaciones respiratorias.

Tras la muerte del ícono de la salsa, entre quienes se pronunciaron está Gustavo Bolívar, exsenador y exprecandidato presidencial del Pacto Histórico, quien a través de su cuenta en X compartió un particular mensaje.

En su escrito en la citada red social, Bolívar empezó narrando que desde niño Colón fue uno de sus ídolos musicales, pero que teniendo en cuenta la ideología política de cada uno, el artista lo terminó bloqueando en la red social X.

La imagen compartida por Gustavo Bolívar para demostrar que Colón lo tenía bloqueado en X. Foto: Cuenta en X: @GustavoBolivar

“Los estragos de la política. Desde niño amé la salsa y desde luego a sus máximos representantes como Willie Colón. Andando por la vida fui conociendo las injusticias, el saqueo al erario, las familias heredándose el poder, la discriminación, el hambre, la enorme desigualdad y me casé con ideas liberales y progresistas. Otros, como Willie, se casaron con ideas de derecha. Válido. El ser humano es libre de pensar y de creer en lo que su espíritu le mande”, empezó diciendo Bolívar.

Willie Colón había nacido el 8 de abril de 1950 en South Bronx, Nueva York. Foto: COLPRENSA

Posteriormente, el exprecandidato presidencial indicó que si bien le gustaba la música de Colón, no compartía su manera de ver el mundo.

“Lo que no es bueno es perder la tolerancia y el respeto a las ideas ajenas. Desafortunadamente, en esa guerra ideológica caemos en la tentación de anular la voz del contrario. Todo para decirles que un día, uno de mis ídolos musicales me bloqueó porque yo pensaba distinto. Sus ideas eran muy de derecha, pero a mí no me importaba. Me gustaba su música, no su manera de ver el mundo. Paz en su tumba a tremendo artista aunque no me haya desbloqueado. Ya imagino el recibimiento que le estarán haciendo en el cielo de tambores Maelo, Cheo, Hector Lavoe, Larry Harlow, Celia Cruz, Jhonny Pacheco, Pete elConde y los demás de la Fania. QEPD Maestro de maestros”, concluyó diciendo Bolívar en X.

“Esto se ha desviado hacia el socialismo al estilo de Castro y Chávez”

Colón mostraba una ideología de derecha, la cual lo llevó a cuestionar en algunas oportunidades al gobierno del presidente Gustavo Petro.

De hecho, el 10 de agosto del año pasado, Colón se despachó contra el presidente Petro, luego de que este, un día antes, propusiera que el ahorro de los colombianos fuera utilizado en los bancos para que posteriormente el Estado los invirtiera. El presidente había vuelto a hablar de las “inversiones forzosas”.

Tras lo anterior, Colón increpó al presidente Petro y compartió el siguiente mensaje.

“Esto se ha desviado hacia el socialismo al estilo de Castro y Chávez, donde se expropian de los bienes del pueblo para empobrecerlo. La destrucción de la clase media es su objetivo, ya que consideran que esta clase es peligrosa. La clase media piensa demasiado y está mejor educada. Un pueblo hambriento no tiene ni el tiempo ni la fuerza para resistir”, dijo puntualmente Colón en ese entonces.