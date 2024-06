María Antonieta de la Nieves habló de las disputas legales que tuvo por el personaje de ‘La Chilindrina’

La producción mexicana de comedia más vista en los países de Latinoamérica y por fuera, en algunos otros, fue protagonizada en papeles principales por Roberto Gómez Bolaños (El chavo), Ramón Valdés (Don Ramón), Florinda Meza (Doña Florinda), Carlos Villagrán (Quico), María Antonieta de las nieves (Chilindrina), Édgar Vivar (Ñoño - El señor barriga), Angelines Fernández (Doña Clotilde) y Rubén Aguirre (El profesor Jirafales).

La comedia que estuvo al aire aproximadamente por 50 años, ha sido vista hasta el día de hoy por abuelos, hijos y nietos, los cuales recuerdan capítulos especiales, personajes icónicos o simples frases o expresiones de algunos de ellos, como “se me chispoteó”, “TA TA TA”, “Es que no me tienen paciencia”, entre otras.

El Chavo y la Chilindrina. | Foto: Instagram: @elchavodel8_

Una de las actrices icónicas de esta serie, María Antonieta de las Nieves, reveló en una entrevista detalles de cómo logró quedarse con el papel de la recordada Chilindrina y las disputas legales que se dieron en el proceso, las cuales hicieron que su relación con Roberto Gómez Bolaños, más conocido como El Chavo o Chespirito, se alejó.

Una de las complicaciones que enfrentó la actriz al trabajar en El Chavo del 8 fue hacerlo a los 21 años y ocultar su embarazo ante las cámaras, estrategia que fue ideada por su madre.

Según la actriz, la relación con Gómez Bolaños siempre fue cordial, pero un tiempo después hubo discordia, peleas y un gran distanciamiento.

“Le dije a Roberto, quiero sacar otro disco de La Chilindrina y me dice no, ya no. Ahí le pregunté por qué y me dice porque ya no quiero que hagas La Chilindrina, y le dije un momento, que tú no quieras hacer El Chavo porque te sientes grande no quiere decir que yo no haga La Chilindrina”, dijo.

A lo que agregó: “Si él no quiere hacer La Chilindrina, voy a hacer La Chiki, la chirrimina, o La Chilis Linda, algo que sea similar”.

(Photo by: Alfredo lopez/Jam Media/LatinContent via Getty Images) | Foto: LatinContent via Getty Images

En la conversación, la actriz lamentó la situación legal que se presentó en ese entonces por los derechos del personaje de La Chilindrina, pues contó cómo logró quedarse con el personaje debido a un descuido del hermano de Chespirito.

El punto de discordia fue cuando salió a la luz un error que cometieron en la producción y y que ella aprovechó para quedarse con el personaje.

“Voy y llevo al Registro de Compositores y Autores y llevó todos los papeles de una niña que tiene pecas, lentes, el saco chueco y me dicen me estás pidiendo La Chilindrina y van y buscan y tiene 20 años de no renovar su registro y eso se hace cada cinco”, mencionó.