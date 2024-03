Diana Ángel habló del papá de su hijo y recordó su dolorosa separación: “Trataba de levantar ese matrimonio desde las cenizas”

Gracias a su extensa trayectoria en la televisión, de más de 30 años, Diana Ángel es considerada como una de las actrices más talentosas no solo de la pantalla chica, sino del cine y el teatro, que ha dejado huella con su participación en producciones como Francisco el matemático, De pies a cabeza, Siempre bruja, La hija del mariachi, Prisioneros del amor, entre otras.

Luego, pese a que usualmente no habla mucho sobre la identidad del padre de Damián, allí mencionó su nombre: “a mis 35 años me separo de mi esposo. Yo dejé de admirar a Rafa por alguna razón, me desenamoré y fue muy doloroso para él y para mí”, agregó con la voz entrecortada recordando lo que fue su relación con el músico Rafael Maldonado.