¿Alejandro Estrada perdonará a Nataly Umaña? Reconocido astrólogo sorprende con sus predicciones sobre los famosos

En redes sociales no paran de circular varios videos de lo que fue la visita de Alejandro Estrada a La Casa de los Famosos Colombia , una escena que causó gran impacto no solo a los televidentes, sino a los participantes del programa, especialmente a Nataly Umaña, quien días antes había confesado querer ver a su, entonces esposo, para saber cómo estaba ante la polémica de su supuesto romance con Miguel Melfi en el reality.

Luego, desconsolada agregó: “No sé él qué está pensando. Quisiera verle su carita y ver cómo está, la verdad”. Además, antes de esto aseguró sentirse ansiosa al pensar en la posibilidad de que podría llegar Estrada: “Claro que me da muchísima ansiedad saber que viene Alejo, obvio. Me late el corazón a mil”.

De hecho, con sus comentarios, la actriz dejó en evidencia que ya no era feliz junto a Estrada, pese a reconocer que ha sido un hombre que le ha entregado todo su amor, jamás le fue infiel ni tenía alguna queja respecto a su forma de ser como pareja. “Las cosas cada vez iban cayendo. En mi lado, yo estaba amargada, no lo hacía feliz, salíamos a fiestas a rumba (…) Es lo mejor que me ha pasado en la vida, es el hombre que ha querido más bonito en mi vida”, comentó luego de su visita.

“El hecho que yo haya soltado y sé, que si yo fuera egoísta, yo quisiera quedarme con ese excelente hombre para siempre. Sé que es muy difícil que alguien me vuelva a amar, como él me ama tan bonito. Él no es feliz conmigo y no pudo ser egoísta”, agregó Umaña mientras se desahogaba con sus compañeros.