Diana Ángel habló sobre dolorosa pérdida y destapó golpe que la afectó fuertemente: “Entré en depresión”

Diana Ángel ha logrado consolidarse como una de las figuras más visibles del entretenimiento en el entorno digital colombiano, gracias a una carrera que inició desde muy joven. Su disciplina, carácter y estilo propio le han permitido abrirse camino en los medios y conectar con públicos de distintas generaciones.

Diana Ángel hace advertencia de cara a las elecciones presidenciales 2026: “Tenemos que salir”

A lo largo de su trayectoria, la actriz ha sido destacada por el compromiso con el que interpreta cada papel, así como por su versatilidad y presencia escénica. Estas cualidades le han permitido dejar una huella en diversas producciones y, al tiempo, fortalecer el vínculo con sus seguidores, quienes también respaldan el contenido y las posturas que comparte más allá de las cámaras.

Sin embargo, recientemente, Diana Ángel llamó la atención de los curiosos con unas declaraciones que dio en un espacio digital, donde contó sobre uno de los instantes más duros de su vida. La celebridad habló de las críticas que recibía, explicando el trasfondo de ello.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la artista estuvo en Voy Melo, donde conversó acerca de los comentarios que recibía sobre su físico, específicamente de su cabellera. La famosa indicó que la señalaban de no bañarse, de tener el pelo feo y de no cuidarse, sin saber lo que había detrás.

“Una vez alguien me dijo: ‘Arréglese ese pelo, se ve inmunda, está inmunda... qué pelo tan horrible, parece que no se bañara’”, dijo.

“Entonces yo decía: ‘Okey, ¿qué le puedo decir? Esa persona sabrá...”, agregó.

Diana Ángel comentó que tras la muerte de su papá por covid-19, entró en una depresión muy fuerte, al punto de que su pelo se vio afectado y esto arrastró su autoestima y su esencia.

“¿Sabes qué? En el 2021 mi papá falleció de covid, entré en una depresión profunda y se me cayó todo el pelo... que afectó mi autoestima y lograr otra vez recuperarlo ha sido muy duro, ¿le digo eso o no le digo eso? Entonces la opinión es tan superficial“, dijo.

“¿Qué te da a ti el start para decir eso? ¿En qué momento por tu cabeza se te ocurrió decirle: ‘Uy, qué señora tan inmunda, vaya a bañarse’. Trato de que no me afecte, pero hay unos en los que me preguntó por qué la gente es tan dura. Me safo rápido“, aseveró.

Estas palabras llevaron a que algunos usuarios reaccionaran, entendiendo el punto de vista de las personas que solían recibir ataques e insultos por sus acciones en estos escenarios.