Gente

Diana Ángel hizo llamado a seguidores de Iván Cepeda para el día de votaciones: “Cuidadito se me enfiestan”

La famosa actriz soltó un mensaje en redes sociales relacionado con la próxima jornada electoral que viene para Colombia.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

20 de febrero de 2026, 3:35 p. m.
Diana Ángel.
Diana Ángel. Foto: Instagram @dianangel01

Con una trayectoria que comenzó a muy corta edad, Diana Ángel se ha consolidado como una de las figuras del entretenimiento más visibles en el entorno digital colombiano. Su constancia, carácter y sello personal le permitieron ganarse un lugar en los medios y conectar con audiencias de diferentes generaciones.

A lo largo de su carrera, la actriz ha sido reconocida por la entrega con la que asume cada personaje, así como por su capacidad de adaptación y presencia escénica. Estas cualidades le han permitido dejar huella en distintas producciones y fortalecer una relación cercana con sus seguidores, quienes también respaldan el contenido y las opiniones que comparte fuera de la pantalla.

En tiempos recientes, su nombre volvió a generar conversación en redes sociales, no solo por su trabajo artístico, sino por su participación en debates de interés público. Diana Ángel expresó abiertamente su respaldo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro, una postura que, al igual que la de otros personajes del espectáculo, despertó múltiples reacciones y dejó clara su posición política ante la opinión pública.

Inesperado ‘cruce’ entre Karoll Márquez y Diana Ángel por confesión sobre Iván Cepeda: “A tu pesar”

Sin embargo, recientemente, la celebridad fue foco de miradas debido a una publicación que realizó en su cuenta personal de X, en la que ubicó un mensaje bastante particular. La artista fue clara en su intención, ya que enviaba unas palabras a los seguidores de Iván Cepeda, haciendo una ‘advertencia’ jocosa.

Gente

Participante de ‘A otro nivel’ destapó su pasado con Yeison Jiménez y conmovió a la audiencia

Música

Shakira da inesperada noticia: hará concierto gratuito en México; cuándo y dónde será el show

Gente

Signos de horóscopo chino que tendrían un golpe de suerte en la lotería el fin de semana del 21 al 22 de febrero

Gente

Polémica entre artistas y Daniel Briceño por imagen que se viralizó en redes: “Nos están matando con la reforma a la salud”

Gente

Yeferson Cossio bota la casa por la ventana; anuncia que entregará 1.000 becas de inglés a jóvenes colombianos: así puede inscribirse

Gente

Maluma rindió conmovedor homenaje a Yeison Jiménez en los Premios Lo Nuestro: “Te extrañamos”

Gente

“Dio forma a mi vida”: Miley Cyrus destapó la realidad de su especial ‘Hannah Montana’ y lo que significa para ella

Gente

Inesperado ‘cruce’ entre Karoll Márquez y Diana Ángel por confesión sobre Iván Cepeda: “A tu pesar”

Gente

Diana Ángel estrena sencillo y abre su corazón sobre su veto en la televisión nacional: “El público colombiano piensa que dejé de actuar y eso duele”

Arte

‘Gato por liebre’, el monólogo de Piedad Bonnett regresa al escenario después de treinta años

Diana Ángel compartió un post en el que pidió a algunas personas que tuvieran cuidado con las decisiones que tomaban el 7 de marzo, precisamente a un día de las votaciones. Su objetivo era evitar que ciudadanos, que respaldan al candidato del Pacto Histórico, se pasaran de tragos o fiesta, dejando de salir a esta dinámica sociopolítica.

“¡Cuidadito se me enfiestan el 7 de marzo!… Y si se enfiestan, muy a las 12:00, como Cenicienta, se me van a dormir. Porque no quiero que les coja el sueño y la pereza el domingo”, apuntó en su cuenta oficial de la red social.

De esta manera, muchos usuarios reaccionaron y afirmaron que estaban listos para esa fecha, para acudir a la cita política que se da cada cuatro años. Otros lo tomaron con burla, criticándola por la manera en la que hablaba.

Más de Gente

Andrey Riobueno y Yeison Jiménez

Participante de ‘A otro nivel’ destapó su pasado con Yeison Jiménez y conmovió a la audiencia

Con esta gira, Shakira no solo reafirma su posición como una de las artistas más influyentes del mundo, sino que también ofrece un espacio de celebración, empoderamiento y unidad para sus fans.

Shakira da inesperada noticia: hará concierto gratuito en México; cuándo y dónde será el show

Horóscopo

Signos de horóscopo chino que tendrían un golpe de suerte en la lotería el fin de semana del 21 al 22 de febrero

Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes, y la pancanta.

Polémica entre artistas y Daniel Briceño por imagen que se viralizó en redes: “Nos están matando con la reforma a la salud”

Yeferson Cossio dará 1.000 becas para personas que quieran estudiar inglés.

Yeferson Cossio bota la casa por la ventana; anuncia que entregará 1.000 becas de inglés a jóvenes colombianos: así puede inscribirse

Maluma y Yeison Jiménez.

Maluma rindió conmovedor homenaje a Yeison Jiménez en los Premios Lo Nuestro: “Te extrañamos”

Miley Cyrus habló de lo que significa para ella el regreso de Hannah Montana en su especial.

“Dio forma a mi vida”: Miley Cyrus destapó la realidad de su especial ‘Hannah Montana’ y lo que significa para ella

¿De qué murió Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy'?

¿De qué murió Eric Dane, famoso y querido actor de ‘Grey’s Anatomy’? Enfrentó duro diagnóstico durante casi un año

Niño Prodigio

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy viernes, 20 de febrero

Noticias Destacadas