Diana Ángel hizo llamado a seguidores de Iván Cepeda para el día de votaciones: “Cuidadito se me enfiestan”

Con una trayectoria que comenzó a muy corta edad, Diana Ángel se ha consolidado como una de las figuras del entretenimiento más visibles en el entorno digital colombiano. Su constancia, carácter y sello personal le permitieron ganarse un lugar en los medios y conectar con audiencias de diferentes generaciones.

A lo largo de su carrera, la actriz ha sido reconocida por la entrega con la que asume cada personaje, así como por su capacidad de adaptación y presencia escénica. Estas cualidades le han permitido dejar huella en distintas producciones y fortalecer una relación cercana con sus seguidores, quienes también respaldan el contenido y las opiniones que comparte fuera de la pantalla.

En tiempos recientes, su nombre volvió a generar conversación en redes sociales, no solo por su trabajo artístico, sino por su participación en debates de interés público. Diana Ángel expresó abiertamente su respaldo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro, una postura que, al igual que la de otros personajes del espectáculo, despertó múltiples reacciones y dejó clara su posición política ante la opinión pública.

Inesperado ‘cruce’ entre Karoll Márquez y Diana Ángel por confesión sobre Iván Cepeda: “A tu pesar”

Sin embargo, recientemente, la celebridad fue foco de miradas debido a una publicación que realizó en su cuenta personal de X, en la que ubicó un mensaje bastante particular. La artista fue clara en su intención, ya que enviaba unas palabras a los seguidores de Iván Cepeda, haciendo una ‘advertencia’ jocosa.

Diana Ángel compartió un post en el que pidió a algunas personas que tuvieran cuidado con las decisiones que tomaban el 7 de marzo, precisamente a un día de las votaciones. Su objetivo era evitar que ciudadanos, que respaldan al candidato del Pacto Histórico, se pasaran de tragos o fiesta, dejando de salir a esta dinámica sociopolítica.

“¡Cuidadito se me enfiestan el 7 de marzo!… Y si se enfiestan, muy a las 12:00, como Cenicienta, se me van a dormir. Porque no quiero que les coja el sueño y la pereza el domingo”, apuntó en su cuenta oficial de la red social.

De esta manera, muchos usuarios reaccionaron y afirmaron que estaban listos para esa fecha, para acudir a la cita política que se da cada cuatro años. Otros lo tomaron con burla, criticándola por la manera en la que hablaba.