La actriz Diana Ángel se refirió en las últimas horas al resultado de las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo.

A través de X, Ángel destacó el triunfo del Pacto Histórico, que obtuvo la mayor votación para el Senado y la Cámara de Representantes.

“Pasaremos a la historia por ser el país que en vez de retroceder hacia el fascismo avanza con el progresismo”, manifestó la actriz.

Previamente, en otro mensaje, Ángel afirmó que la Presidencia no era nada sin el Congreso.

“Presidente sin Congreso no vale un peso. ¡Lo logramos! tenemos Congreso, Cámara y vamos por el Presidente en Primera vuelta“, escribió en un post de su perfil.

De igual manera, se refirió a la derrota de varios de los candidatos al Senado y la Cámara en los comicios.

“¿Cómo amanecen hoy por aquí? Se respira alivio sin varios de esos seres haciendo politiquería, no?, dijo.

Inesperado ‘cruce’ entre Karoll Márquez y Diana Ángel por confesión sobre Iván Cepeda: “A tu pesar”

Recientemente, la artista llamó la atención por un inesperado cruce que tuvo con un colega, relacionado al apoyo que le dio a uno de los candidatos presidenciales.

Diana Ángel. Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

La exparticipante de La casa de los famosos, apuntó que se inclina por el senador Iván Cepeda compartiendo un post que hizo el político del Pacto Histórico, donde aseguraba que ganaría en la primera vuelta de las próximas elecciones.

“Mi nombre es Iván Cepeda y ganaremos en primera vuelta”, escribió Cepeda en su cuenta de X.

“Mi nombre es Diana Ángel y voy a votar por usted”, respondió Ángel.

Al ser un post público, varias personas reaccionaron y respondieron a las palabras de la celebridad, llamando la atención unas palabras en especial que dejó un colega suyo. Se trató de Karoll Márquez, quien no dudó en dar unas declaraciones, relacionadas con este panorama nacional.

El cantante utilizó su cuenta oficial de la plataforma digital para dar respuesta a la artista, indicándole que su candidato no iba a ganar la presidencia de Colombia. Con su toque personal, el famoso fue claro en que esto no le gustaría a ella, pero pasaría.

“Cariño, por fortuna y muy a tu pesar no va a ganar”, escribió.

Estas palabras llevaron a que se diera un debate entre los usuarios, quienes apoyaron y reprocharon la postura de la famosa.