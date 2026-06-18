Shakira habría reaccionado a rumores acerca de que usó a una doble para show en la inauguración del Mundial 2026

Shakira cautivó a millones de personas con su llegada al Mundial 2026, el cual se realiza en Estados Unidos, México y Canadá. Esta celebración de apertura contó con presencia de grandes del fútbol, además de rostros famosos de la industria musical, como J Balvin y Belinda.

Captan a Shakira en compañía de reconocido actor mexicano; se conocen fotografías que desataron reacciones

La tan esperada presentación preparó el escenario para una apertura de torneo inolvidable, uniendo a fans de todo el mundo en una fiesta de fútbol, música y cultura. Para esta histórica presentación, la barranquillera y sus bailarines deslumbraron a la multitud con un diseño hecho a medida de Off-White.

Sin embargo, en medio del festejo, muchas especulaciones surgieron por esta puesta en escena, asegurando que la colombiana utilizó una doble para asistir al evento de inauguración. Fotos y videos fluyeron por redes sociales, al punto de que seguidores desmintieron dichas versiones.

No obstante, Shakira no habría dudado en reaccionar en medio de este panorama, plasmando muy a su estilo una respuesta al respecto.

Según registraron asistentes a los recientes conciertos de la también bailarina, un gesto fue suficiente para derrumbar cualquier rumor o noticia falsa.

Infobae apuntó que la compositora entró al lugar con unos lentes muy distintos a los que usó durante su primera etapa del tour, quedándose quieta frente a los asistentes.

Allí fue cuando se vio que Shakira se quitó las gafas e hizo un gesto de sorpresa con su boca, diciendo: “Wow”, mientras observaba con emoción. Luego de esto, giró y miró de nuevo al costado y lanzó el accesorio al público para comenzar toda la presentación.

Muchos fans comentaron que esto fue una especie de respuesta a lo que tanto se decía por llevar las gafas en la presentación del Mundial 2026, siendo sutil e indirecta.

La gira continúa con shows en paradas como San José, Dallas, Atlanta, Miami, Baltimore, Boston, Newark, Brooklyn, Belmont Park y más, para cerrar el 25 de julio en el Boardwalk Hall in Atlantic City.

Esta serie de conciertos llega en pleno desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica, por lo que varias paradas de la gira coincidirán con las ciudades sede a lo largo de Estados Unidos. Además, la gira contará con invitados especiales sorpresa que aparecerán en diferentes ciudades, incluyendo a Ed Sheeran, Tyla y Burna Boy.

Cabe aclarar que Shakira no suele responder a este tipo de teorías o rumores, por lo que no se enfocó en quienes querían hablar al respecto de su show.