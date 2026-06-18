En los primeros días del 2026, muchos esperan mejorar su situación económica, y es por esto que recurren a participar activamente en diversos sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Muchos de los creyentes de las energías ponen su fe en Walter Mercado, un fallecido vidente puertorriqueño que dejó en manos de sus familiares algunos mensajes para sus seguidores dependiendo de su signo zodiacal.

Para el 19 de junio, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, compartió los números mágicos para quienes esperan llevarse el premio gordo.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este día estará marcado por los vínculos familiares y afectivos. La energía favorece el acercamiento con personas importantes que se encuentran lejos y también impulsa la expresión de talentos que habían permanecido en segundo plano.

Números de suerte: 32, 10 y 6.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los compromisos económicos relacionados con amigos o familiares podrían generar presión financiera. La recomendación es actuar con moderación y evitar gastos innecesarios.

Números de suerte: 20, 7 y 41.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La jornada podría traer momentos de distracción o pensamientos alejados de la realidad inmediata. Será importante recordar que la imagen exterior no define el valor personal.

Números de suerte: 4, 50 y 1.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los temas financieros toman protagonismo. Aunque exista preocupación por el dinero, la recomendación es mantener el optimismo y continuar con los planes establecidos.

Números de suerte: 11, 37 y 17.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las relaciones personales estarán bajo una intensa influencia energética. Conversaciones pendientes o situaciones guardadas durante mucho tiempo podrían salir a la superficie.

Números de suerte: 25, 34 y 28.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será un día de múltiples responsabilidades y actividades. La organización permitirá cumplir con cada compromiso y aún dejar espacio para el descanso o el entretenimiento.

Números de suerte: 11, 4 y 39.

Estos son los números de la suerte de Walter Mercado. Foto: 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El mensaje de las estrellas apunta a romper con la rutina y establecer límites saludables. Alejarse temporalmente de ciertas cargas permitirá recuperar energía y claridad mental.

Números de suerte: 21, 6 y 44.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Conviene mantenerse alerta frente a personas que intenten ejercer control o influencia excesiva. La prioridad será proteger el espacio personal y continuar con los proyectos propios.

Números de suerte: 9, 37 y 2.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las responsabilidades familiares y laborales podrían generar tensión. La paciencia y la capacidad de adaptación serán herramientas fundamentales para superar los desafíos.

Números de suerte: 3, 12 y 1.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las finanzas requieren atención inmediata. Controlar gastos impulsivos y reorganizar prioridades económicas será esencial para recuperar estabilidad.

Números de suerte: 18, 25 y 3.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La energía del día favorece el acercamiento con amistades y la apertura emocional. Compartir más tiempo con personas cercanas fortalecerá vínculos importantes.

Números de suerte: 21, 45 y 39.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El bienestar físico y emocional ocupa el primer lugar. Descansar, reducir tensiones y dedicar tiempo al autocuidado permitirá recuperar equilibrio y energía.

Números de suerte: 40, 8 y 13.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.