La dura historia que revivió Adriana Bottina sobre la muerte de su papá: “¿Por qué, si éramos tan perfectos?"

Adriana Bottina nunca ha ocultado que la muerte de su padre ha sido uno de los episodios más dolorosos de su vida por varias razones: primero porque murió siendo portador de VIH y, segundo, porque a causa de este diagnóstico su familia tuvo que vivir varias situaciones de rechazo, según recordó en el pódcast ¡Amiga, ya pasó!, conducido por Johana Arroyave y Daniela Morales.

En esta ocasión, la artista vallecaucana dio un viaje a su pasado cuando recién llegó a Bogotá, con una maleta llena de sueños como parte de una familia humilde y tranquila de Palmira Valle, “éramos una familia promedio, de buenos principios y muy linda: papá, mamá, tres hijos, muy unidos siempre”.

Según ella, estas raíces fueron las que hicieron que la palabra “familia” se convirtiera en ese concepto que la define, pese a que, irónicamente, lo que hizo fue “huir” de su tierra natal luego de que ese lazo familiar se acabara tras la muerte de su padre.

“Mi papá muere de VIH, eso despierta muchas incógnitas... ¿Qué sucedió?, ¿por qué, si éramos tan perfectos? No necesitábamos a nadie más, éramos el uno para el otro, rodábamos como un relojito. ¿VIH positivo mi papá, qué, por qué? Eso despierta muchas inseguridades, tristezas, uno no sabe vivir con eso y, sobre todo porque estamos hablando de los años 90′, las especulaciones de la gente eran muy fuertes”, comentó.

Debido a esto, Adriana Bottina señaló que su familia tuvo que vivir situaciones de rechazo en distintos espacios mientras, ellos, en medio de sus dudas e inseguridades, trataban de mantener esa unión familiar. “¿Si estábamos tan seguros, entonces quién era realmente mi papá, qué pasó con mi mamá?“.

Estos problemas en casa se empezaron a ver reflejados en el día a día de ella y sus hermanos. Según su relato, su hermana tenía que abandonar sus clases en el colegio entre lágrimas y su hermano menor era señalado de “contagiar” a otros niños cuando se lastimaba jugando.

“Ya perdoné”

Aunque no fue un proceso fácil de superar, la cantante aseguró que ya logró perdonar “a mi cultura de mente pequeña, cómoda, una fraternidad, una hermandad, una comunidad donde todos son perfectos y se quieren”.

Todo esto, después de recordar el trato que recibieron en algunas congregaciones religiosas, donde la sola presencia de su familia bastaba para que fieles se levantaran de sus sillas y se marcharan. “Íbamos a una iglesia, mi mamá se sentaba y las hermanas devotas salían huyendo”, expresó.

Precisamente por este rechazo, Adriana decidió “huir” cuando tenía unos 18 años y empezar una nueva vida en Bogotá como artista, porque fue lo que aprendió en su hogar participando en los shows de su papá como payaso y mago, mientras su mamá se encargaba de sus trajes.