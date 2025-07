Adriana Bottina reveló en SEMANA que personas ‘sinvergüenzas’ ha tenido en su vida: “Viola las barreras del respeto”

Bottina explicó que el término hace referencia a personas que no respetan su palabra ni los límites en las relaciones. Según ella, hay distintos niveles: desde los manipuladores emocionales que responsabilizan a otros de sus acciones, hasta quienes viven a costa de los demás o incurren en maltrato psicológico o físico.

“Para mí un sinvergüenza es alguien que viola las barreras del respeto. Yo he tenido uno en mi vida que me costó mucho descifrar porque se metió por el lado emocional, se mostraba vulnerable y me tomó tiempo entenderlo. Pero creo que la mayoría hemos tenido algún sinvergüenza en el camino”, confesó la artista.