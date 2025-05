Adriana Bottina expuso situación incómoda con cantante que la estaría involucrando en chismes: “Por las buenas es más bonito”

Adriana Bottina, en un clip de su perfil, reflejó lo incómoda y molesta que estaba con comentarios que se estaban difundiendo de parte de Sebastián Campos , un artista emergente. La colombiana fue puntual en que las cosas que se estaban llevando al lado que no era, pues había rumores infundados que no iba a tolerar ni aceptar.

“Me surge un tema en especial y tiene que ver con un colega cantante, que se llama Sebastián Campos. Hace poco publicó que había malentendidos entre nosotros, pero no es ningún malentendido...porque si me contestaras el teléfono, sería más fácil hablar esto de frente. Ya pusiste este tono, como que yo te estoy maltratando o que te estoy amenazando”, comentó al inicio del post.

“No es de amenazas, pero me cae súper mal, después de que todo el mundo sabe que yo soy una mujer casada, una mujer comprometida, que andes diciendo que yo estoy buscando colágeno, me parece ridículo. Evita esa conversación malintencionada y burlesca con tus amigos o tu gente, porque ya sé que eso está pasando, ya lo escuché y me parece una falta de seriedad. Por favor, respeta”, agregó.