El incómodo momento que vivió Adriana Bottina sobre el escenario: “Se me salió la pucheca”

La reconocida cantante vallecaucana Adriana Bottina fue la protagonista de un incómodo momento, en plena presentación, que luego la propia artista se tomó con mucho humor en sus redes sociales: durante un concierto, en el marco del espectáculo Mujeres a la plancha, que tiene lugar en el Teatro Nacional, en Bogotá, su vestido le jugó una mala pasada.

“He repasado mucho este momento y me alegra en cierto modo que pasen cosas así en la vida...”, comenzó diciendo la artista en su cuenta de TikTok, @adrianabottinaoficial.

Así fue el momento del incidente que sufrió Adriana Bottina en su presentación en 'Mujeres a la plancha'. Ella misma compartió el video en un reel de Instagram. - Foto: Instagram

“Las novedades nos sacan de lo cotidiano y nos hacen recordar que en el escenario cualquier cosa puede pasar, que somos vulnerables, que nada es tan grave, que el cuerpo femenino es así. Que hay que reírse de todo y tener más historias que contar. Gracias a mis amigas de @mujeresalaplancha por salir al escenario y abrazarme... Gracias al público por su comprensión y gracias en especial a mis colegas cantantes que me han expresado su solidaridad... es uno de los temores más internos que cualquier cantante puede tener... bueno y reírse... ¡qué más!”, dijo Bottina en la citada red social.

El incidente al que hace referencia la cantante es que, en pleno show, una de las tiras de su vestido negro no resistió los movimientos de la artista y se rompió, por lo que uno de sus senos quedó al aire frente a la vista de todos los asistentes a la presentación de Mujeres a la plancha. Un incidente al que la artista reaccionó de inmediato, al cubrir con una de sus manos el seno, sin dejar de cantar.

Con gran sentido del humor, Bottina comentó la situación con un honesto video al que tituló ‘Se me salió la pucheca’, que muestra el momento exacto en que la tira de su vestido se rompe. “Muchos se dieron cuenta del accidente que tuve en el escenario. Algo que pudo ser caótico, yo pude haber llorado (estuve a punto). Pude haberme escondido o tirado en el piso para cubrirme. Pero no, seguí cantando”, confesó Luz Adriana Botina Alfaro, nombre de pila de la también actriz.

Bottina ha hecho parte de grandes producciones de televisión colombiana como Los Briceño, Rafael Orozco, el ídolo, Nadie es eterno en el mundo, La hija del mariachi, María madrugada y Traga maluca.

Celebridades en apuros

Accidentes como el que sufrió Botinna son más comunes de lo que parece. Años atrás, por ejemplo, la cantante estadounidense Mariah Carey, mientras se encontraba en París como parte de su gira ‘Sweet, Sweet Fantasy’, terminó mostrando más piel de lo que pensaba, nada menos que frente a decenas de paparazis.

Luego de dar un concierto en la capital francesa, la cantante de 46 años asistió a una fiesta y lució un vestido negro muy provocativo, con un escote bastante sensual.

Sin embargo, la intérprete de temas como Fantasy, Emotions y Always Be My Baby sufrió un imprevisto con su vestuario mientras se encontraba en su automóvil. Sin querer, exhibió sus pechos frente a varios paparazis que cubrían su visita a la ciudad francesa.

Más allá de este descuido, la popular intérprete estadounidense tomó la precaución de ponerse pezoneras.

En 2018, su compatriota Britney Spears viviría una experiencia similar al sufrir problemas con su vestuario durante un concierto, en Maryland, Estados Unidos.

La ‘princesa del pop’ fue traicionada por su sostén negro brillante que cedió en plena actuación y dejó a la vista uno de sus senos.

Adriana Botina hace parte del elenco del espectáculo 'Mujeres a la plancha'. - Foto: Captura de pantallas de instagram / @adrianabottina

Spears estaba tan concentrada en su coreografía que no notó que algo andaba mal.

No fue hasta el final de la canción que la estrella pop, como se puede ver en los videos que se hicieron virales, se dio cuenta del descuido y logró ajustar su brasier.