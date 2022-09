Karol G y su cirugía de busto a los 18 años

Karol G no necesita carta de presentación. La cantante se ha convertido en un referente de la música femenina y urbana en todo el mundo. Su fuerza y talento la han llevado a lo más alto de la escala de las celebridades, lo que definitivamente es solo el comienzo. Durante las últimas semanas ha estado más que activa, tanto en redes sociales, como en su trabajo musical.

Esta vez se encuentra en una fase de cambio. Por un lado, emprende un viaje liberador por el mundo, y al final del viaje, se revela una noticia que conmociona a todos sus seguidores: el cambio de color de su cabello. El azul es la firma de la artista, y decidió convertirlo en un ritual, dejando atrás todo lo que significaba para ella.

El color rojo intenso lo acompaña actualmente con nuevas canciones y giras internacionales en la apretada agenda de la Bichota. Además, su devoción por el empoderamiento femenino. Un ejemplo de esto es su apoyo económico como patrocinadora oficial de la corredora de autos de fórmula 2, la colombiana Tatiana Calderón.

Karol G habló de la operación de senos que se realizó a sus 18 años.

Como todo lo demás en el mundo de las celebridades, la vida personal de una estrella es un activo para los medios y sus seguidores bastante apreciado. Un ejemplo de esto es la relación entre el actor y el cantante de reggaetón Anuel AA, un romance que terminó hace mucho tiempo en los medios y del que se habló en gran medida.

Otro aspecto que ha llamado mucho la atención del público son los tatuajes y las cirugías de la paisa. Decidió hablar de este último como respuesta y despejar todas las especulaciones que se habían formado al respecto.

Cabe destacar que hace algunos meses un cirujano colombiano habló, al parecer pasado de tragos, de una liposucción que le había practicado a la artista.

En este caso, la Bichota decidió hablar sobre la cirugía de senos que se realizó a la edad de los 18 años. En una entrevista con la revista Vogue, admitió que el procedimiento no fue de su agrado y que si pudiera volver el tiempo, lo haría y no se realizaría dicha operación.

“Desde pequeñitas todo el mundo lo quería tener, yo durante mucho tiempo no lo quise, pero llegó un punto en el que dije ‘lo debo tener, soy la única que no las tiene’ y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años”, expresó la intérprete de “Gatúbela”.

Además, agregó: “Si yo tuviera la forma de pensar que tengo hoy en ese momento no me las hubiera hecho, porque fue un efecto de la sociedad, lo hice porque todo el mundo lo hacía, el entorno alcanza a cambiar su pensamiento”.

Gatubela, el sencillo número uno de la cantante paisa

Gatubela es la nueva canción de la Bichota, sencillo que en su video oficial fue censurado por la plataforma de Youtube en algunos países por contener imágenes “altamente explícitas”, no obstante en países como Colombia sí es posible ver el video de Gatúbela. Para la fecha, a 12 días de su estreno, acumula poco más de 49 millones de visualizaciones en su video oficial, ocupando el puesto número uno en las tendencias de música, además, sus fans no paran de postearlo en las redes sociales.

En esta reciente entrega de Karol se puede ver su lado más sensual, aparece bailando junto a un grupo de personas y trae a la actualidad varias mezclas que unen lo clásico con lo moderno del reguetón