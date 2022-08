Karol G se sinceró y explicó por qué le prohibían cambiar el color de su pelo

La celebridad sorprendió a su público con un repentino cambio de look.

Karol G se convirtió en una de las celebridades colombianas más sonadas en el mundo, luego de sacarla del estadio durante varios meses con su trabajo musical. La paisa se ubicó como una de las grandes representantes del género urbano, conquistando con sus letras y particulares ritmos, los cuales fueron tendencia semana tras semana.

No obstante, el impacto que tuvo su imagen entre los curiosos y fieles seguidores de su música fue bastante, al punto que muchos quisieron copiar y replicar su estilo. La colombiana fue sumando, poco a poco, éxitos, por lo que ha dejado una huella imborrable en la industria internacional, la cual la recordaba también por su cabellera de color azul.

Sin embargo, esto cambió meses atrás cuando la intérprete de ‘Contigo voy a muerte’ reveló que se había transformado por completo y cerraba un ciclo en su vida. La estrella musical se despidió del azul y le dio la bienvenida a un tono rojizo, el cual fue aclamado por sus fanáticos.

Le prohibieron cambiar el color de su pelo

Recientemente, la artista urbana concedió una entrevista a Molusco TV, en la que se sinceró sobre diferentes aspectos de su vida personal y profesional. La celebridad habló sobre el éxito de su carrera, el fuerte trabajo que desarrolló y los proyectos que tuvo que dejar de lado para darle prioridad a la música.

En medio del diálogo que se dio con el entrevistador, la joven paisa soltó un detalle inesperado, el cual estaba relacionado directamente con su look y el cambio radical que le dio a su imagen tras varios años de llevar el mismo tono en el pelo.

De acuerdo con lo registrado en el video, Karol G intentó modificar su imagen en varias oportunidades de los últimos meses, pero su equipo de trabajo se opuso a esta decisión. La artista enfatizó en que desde octubre del año pasado venía con la idea de quitarse ese tono, por lo que pensaba que el rojo sería perfecto.

“Todo en mi vida tiene un significado, fluyo mucho con el universo y me gusta que las cosas signifiquen algo y tengan sentido. Me puse a buscar el concepto del rojo y todo lo que dice es literal como yo me siento ahora. Ese color habla de evolución, pasión y crecimiento”, mencionó la cantante en la entrevista.

A pesar de sus planes por darle un giro total a su realidad y probar una nueva faceta en su vida, el equipo con el que trabaja se lo prohibió y se opuso, pues no sentía que fuera el momento indicado. La celebridad explicó que todo se debía al tour que llevaba a cabo y la coherencia que debía existir con el público en general.

“Le dije a mi equipo que quería el cabello rojo, pero todos se opusieron. Estábamos terminando el tour del año pasado y ya sabíamos que vendríamos a Latinoamérica. Para nadie tenía sentido que me presentara con el cabello azul en Estados Unidos y luego lo cambiara. No era el momento”, dijo la cantante sobre las razones que expuso su grupo.

La colombiana dijo en la charla que aceptó la oposición de su equipo por la coherencia que debía tener a lo largo de las presentaciones que daría, pero su decisión estaba tomada, por lo que una vez finalizara esta gira el color azul ya no estaría.

“En febrero me lo iba a cambiar, pero siendo coherentes con todo lo que queríamos, no podíamos hacerlo todavía. Pero dije: ‘Se acaba el tour y se va mi pelo azul’”, puntualizó.

En sus declaraciones, la intérprete de ‘Bichota’ fue clara con que no busca que su color de pelo sea la base de su carrera musical, pues solo significa fases y momentos específicos a lo largo de su vida. Su propósito es disfrutar esas experiencias, evolucionar y continuar.