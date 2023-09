Adriana Bottina, con el corazón arrugado al recordar que su padre murió por grave enfermedad: “Yo no entendía”

Adriana Bottina recuerda la muerte de su padre

“Me dice: ¿tú qué opinas de eso?’. Pues no tenía ningún concepto, solo sabía que era para que la gente muriera, no entendía nada más”, recordó Bottina, y luego le dijo: “Yo le dije ‘no sé mucho, ¿qué es?’”, dijo la cantante mientras se le entrecortaba la voz.

“Yo no entendía de qué me estaba hablando y me dijo ‘es que me dijeron que yo tengo esa enfermedad’”, confesó Bottina en la charla con Laura Acuña, refiriéndose al VIH.