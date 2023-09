Marilyn Patiño se reveló y dejó claro que se cansó de hacer papeles de “empelotriz”

Marilyn Patiño es una modelo y actriz de 49 años oriunda de Cali que ha participado en novelas colombianas e internacionales como Los Reyes, Sin tetas no hay paraíso, La sucursal del cielo, Escobar: el patrón del mal, El capo 3, La viuda negra, Sin senos sí hay paraíso y más.

Esta reconocida actriz hace unos meses reveló la razón por la que tomó la fuerza y decidió abandonar la exitosa telenovela de Los Reyes, la cual se transmitía por Canal RCN y gozó de gran popularidad y se convirtió en una de las más aclamadas por los televidentes.

Marilyn Patiño insta a las mujeres abusadas a denunciar | Foto: Foto tomada de Instagram de @marilynpatino1

Marilyn Patiño se sintió agredida en una novela colombiana

Fue en el canal de YouTube de la ex presentadora de Canal RCN, Laura Acuña, que la actriz reveló que una asistente de dirección la “maltrataba”, a lo que se sumaba un coordinador que frecuentemente la gritaba, situación que llegó al momento en el que “me gritó al oído y me dejó el tímpano rechinando”. Por esta razón la caleña aguantó hasta que no pudo más y al final decidió retirarse de la producción, no sin antes dejar un contundente mensaje a todas las personas que hacían parte de la producción.

“Me empecé a sentir agredida y renuncié al personaje. Era un trato muy déspota, displicente. Entonces un día me paré y les dije a todos: ‘Si ustedes tratan a los extras como me tratan a mí, creo que nunca voy a ser extra. Es más, ni deseo ser actriz ya, porque tienen un trato, con los demás inhumano y ojalá algún día esto cambie porque ustedes creen que los únicos que merecen un buen trato son los protagonistas y déjenme decirles que los protagonistas, sin nosotros, no son nadie y yo ahorita me voy, búsquense otro personaje para esto, porque yo ya me voy”, contó Marilyn.

Por toda esta situación muchas personas le aseguraron que podía quedar vetada de algunas producciones, pero por suerte la actriz no fue víctima de esto, pues tiempo después obtuvo un papel en la novela Sin tetas no hay paraíso.

¿Qué piensa Marilyn Patiño de los papeles que ha hecho en la actuación?

Fue en el mismo programa, La sala de Laura Acuña, que la actriz caleña también habló de lo cansada que está de interpretar siempre los mismos papeles debido a su apariencia física y lo que creen que ella puede hacer.

Por esta razón dijo en la charla: “La plasticidad en pasta, entonces qué personaje te pueden dar si estás solo mostrando esa plasticidad, pues el personaje de la amante, de la otra, de la que pillaron en la cama, de la empelotriz, y papeles de empelotriz me cansé de hacer”.

“Entonces me cansé de hacer los papeles de empelotriz, entonces aproveché estos papeles que me parecían lindos, chévere, bacano, pero después empecé a demostrar que yo sí traía una formación actoral, porque a mí me tocó quemarme las pestañas, me tocó hacer tablas, me tocó meterle la disciplina a esto para poder de verdad hacer otras cosas”, añadió.

Marilyn Patiño habló de los papeles de la actuación que ya le cansa hacer. | Foto: Instagram: @lasaladelauraacuna y marilynpatino1