“Me di cuenta que había abusado de mi”: Marilyn Patiño narró una experiencia “nefasta” con un actor

Marilyn Patiño es una reconocida actriz colombiana que ha participado en varias producciones, como Oye bonita, Perro amor, El final del paraíso, entre otras.

En las últimas horas, hizo una confesión en el programa La red del canal Caracol, donde aseguró que años atrás fue abusada por un colega. Sin embargo, no fue el único episodio de su vida en el que se vio hostigada. “Yo lo cuento para que otras niñas se animen y lo cuenten”, puntualizó.

“Yo tenía al menos unos 8 años de edad, y mi mamá me dejaba en una casa (...) donde me cuidaban después de que yo saliera del colegio”, dijo. “Una vez, yo me puse a mirar un cuadro y veía un movimiento raro (...) pero yo no entendía”, precisó, explicando que observaba cómo un hombre se tocaba sus partes íntimas.

Por esto, decidió contarle a su mamá, quien optó por no volverla a llevar a aquel lugar porque el hombre era “un acosador”.

Luego, también enfatizó que “un tío mío pasó la mano por dentro del toldillo y alcanzó a tocar uno de mis senos, yo tenía más o menos unos 12 o 13 años”, dijo.

Foto: Instagram @marilynpatino1 - Foto: Foto: Instagram @marilynpatino1

“Cuando estaba durmiendo, había una cortina que dividía mi cuarto del cuarto de ellos y, de repente, con la luz prendida alcanzo a percibir que él estaba ahí... parado, y me acuesto a dormir con ropa”. Es entonces que cuando tenía 16 años se da cuenta de que el hombre estaba observándola constantemente.

De ahí, cuenta que empezó a tomar algunas prevenciones: “Cuando él estaba en la casa, yo no me desvestía nunca dentro de la habitación. Cuando iba al baño, llevaba una toalla y la ponía toda encima de la puerta”, para que no pudiera verla.

Pero, resulta que un día el hombre llegó borracho y la sacó de su casa; y desde ahí empezó a trabajar en Cali para luego llegar a Bogotá.

Foto: Instagram @marilynpatino1 - Foto: Foto: Instagram @marilynpatino1

El colega que “abusó” de ella

En la conversación contó que tuvo “una experiencia nefasta, un actor que me emborrachó y al otro día me di cuenta de que había abusado de mí”.

Tal y como lo reseñó la actriz, “él me recogió, me subí al carro de él. Fuimos a un evento. Luego le dije, ven, llévame a mi casa que me siento muy mareada”. Especificó que el actor se aseguraba de que ella consumiera frecuentemente alcohol.

Pero al día siguiente intentó recordar lo sucedido, pero no lo logró. “Amanecí vomitada, encima de mi cama y totalmente desnuda”, aseveró. “Yo debí haber ido a Medicina Legal y haber hecho el escándalo de la vida, pero realmente, en un momento pensé: ‘será que yo, estando borracha, pasó esta situación”.

No obstante, aunque ha pasado mucho tiempo de lo sucedido, aseguró que “no estoy para denunciar ahora a nadie. Han pasado muchos años”, instando a las víctimas a denunciar “en el momento”, porque “debimos hacerlo en el momento”.

Pero todo no quedó ahí, fue tal la “rabia” que sintió consigo misma que se dijo: “No, no me puede volver a pasar esto. Nunca más”. Fue tal su reacción que se agredió: “Me halé el pelo, me azoté contra las paredes... me flagelé”, afirmó, expresando que visitó a un psicólogo, quien la ayudó.

Marilyn Patiño insta a las mujeres abusadas a denunciar. - Foto: Foto tomada de Instagram de @marilynpatino1

Cabe recordar el video que tuvo revuelo en las redes sociales –meses atrás–, donde se observa a Marilyn Patiño arremetiendo contra la ministra de la Igualdad de España, Irene Montero, quien en ese momento estaba de visita en Colombia, y se reunió con el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios del Gobierno nacional.

Pero la indignación de la actriz, quien fue grabada fue porque en medio de un Congreso de Diputados, Montero aseguró que “los niños, las niñas y les niñes, tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana mientras haya consentimiento”.

Por esto, en medio de una protesta provida frente al Congreso de la República, Patiño expresó su inconformidad y desacuerdo en un video.

Quien la grababa le dijo que imitara a la ministra Montero, y luego de repetir la frase mencionada, dijo con gran molestia: ¡¿Qué es esa mie**a!; ¡¿Qué es eso, señora?!, ¿qué es eso? No señora, Irene Montero. ¡No señora! Los niños son niños y merecen vivir en su niñez, ¡en su inocencia, señora!, aprender otras cosas que no tienen que ver con sus aberraciones”.

“Yo vine a tener medio identidad hace 5 años y tengo 40, ¡por favor! O sea, uno se deja guiar por sus padres, sus padres son el mejor ejemplo para uno poder vivir”, continuó.

Y cuestionó que si un profesor le pide (al niño) que “se deje meter el dedito en el **lo, ¿entonces se lo tiene que dejar meter?, ¡No señora!”.