A Laura Acuña no la bajaron de “hereje” por “burlarse de Dios” en sus redes sociales

Laura acuña es una de las mujeres más famosas y seguidas de la televisión colombiana, gracias a toda la trayectoria que ha tenido en programas matutinos y magazines, donde no solo ha podido mostrar su belleza innata y única, sino que también ha dejado ver la evolución que ha tenido, convirtiéndose en una de las presentadoras más respetadas y convocadas por medios, empresarios y emprendimientos de Colombia.

Laura y su hermana Elizabeth decidieron recrear este meme grabándose ellas mismas riéndose a más no poder con un fondo que asemeja lo que ellas creen que es el infierno y donde se puede leer la siguiente frase: “Mi hermana y yo, saliendo del infierno después de que nos echaran por contestar que estábamos bien gracias a Dios”.

“Muy bonitas burlándose de Dios y tomándolo como jueguito. Hereje”, “Con eso no se juega. Lee un poco más para que entiendas qué es el infierno”, “Comentario tan inmaduro e infantil, no saben lo que dicen”, “No sabe ni lo que dicen. Si supieran qué es el infierno, buscarían más de Dios”, “Herejes”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la presentadora y a su hermana en dicho post, que ya cuenta con más de 19 mil me gusta.