¿No cree en Dios? Laura Acuña fue criticada por un comentario muy pasado; esto fue lo que dijo

Aunque intenta pasar desapercibida y no meterse en polémicas por medio de las redes sociales, Laura Acuña tiene opiniones y acciones que no muchos de los cibernautas comparten, y, por el contrario, llegan a tener disgusto por las afirmaciones que hace. Hace pocas horas, la presentadora, reconocida por trabajar junto a Jota Mario Valencia durante varios años, publicó un video que le trajo decenas de comentarios negativos.

“Ay no, que tristeza, videos tan ilógicos. Se sabe que el que entra allá... no sale”, “Por falta de conocimiento o burla, que triste Laura, y más de una persona como tú”, “Eso, sigan burlándose, mejor busquen de Dios”, “Con eso no de juega, lee un poco más para que entiendas lo que es el infierno, preocúpate por saber más del creador, le debes todo lo que tienes” y “Que comentario tan inmaduro e infantil, no saben lo que dicen”, son algunos de los comentarios que más resaltan dentro de la publicación.