Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron en video juntos la realidad tras supuesta separación: “Qué les puedo decir... sí, se acabó”

La supuesta ruptura amorosa entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, tuvo especulando a todos sus seguidores y fanáticos en las redes sociales durante varios días.

Si bien algunos mencionaban que era prácticamente imposible, ya que se mostraban como una pareja bastante estable, otros aseguraron que el amor siempre se puede acabar, así sea en una relación de figuras públicas.

Por otro lado, también estuvieron los seguidores que aseguraron que esto simplemente se trataba de una estrategia de marketing por parte de la pareja, ya que alguno de los dos podría estar en medio de un lanzamiento musical con alguna canción que hablara sobre la separación, o la falta de interés en una pareja, ya que todo empezó con una publicación de la creadora de contenido en la que escribió: “cuando el interés se acaba, se nota”.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron la verdad acerca de su relación en un video juntos

Tanto la influencer como el cantante se encargaron de avivar los rumores de ruptura amorosa con publicaciones cada uno en sus respectivas redes sociales.

Incluso, fue Luisa quien en una publicación llegó a decir que es lo que estaba sucediendo no era fácil y les pidió un “tiempito” a sus seguidores para revelar lo que realmente estaba pasando entre ellos.

En las últimas horas, en el perfil oficial de Instagram de los dos, subieron un video juntos hablando de qué es lo que realmente pasa y destapando la verdad de por qué hicieron esto.

“A todos ustedes les debíamos este video y es que obviamente hemos visto todo lo que se ha estado hablando acerca de lo que está pasando con nosotros y bueno, hoy decidimos contarles la verdad. Qué les puedo decir, si se acabó, se acabó el interés...”, inició diciendo Luisa Fernanda W con cara de tristeza.

Además, fue Pipe quien continuó y reveló la verdad: “A ver, es difícil decirlo, pero se acabó el interés [...] pero pagando en...”, dijo el cantante, afirmando que lo que estaban haciendo era una publicidad.

De igual forma, Luisa aseguró que su relación está más firme que nunca: “Acá estamos más felices que nunca, aprovechando que ya no hay interés”.

Algunos de sus seguidores lo tomaron en broma asegurando que ya sabían, pero otros si se dejaron ver bastante molestos, ya que para muchos es una estrategia de marketing que “aburre”.