Pipe Bueno soltó mensaje y estaría dejando futuro de su relación en manos de Luisa Fernanda W: “Espero no te lamentes”

Desde hace algunas semanas se levantaron rumores en redes sociales por la posible ruptura amorosa entre la influencer Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno.

Estas especulaciones dejaron pensando a los seguidores de ambos, pues no hace mucho la pareja tomó la decisión de irse a vivir juntos a Ciudad de México con sus dos hijos: Máximo y Dómenic.

Pipe Bueno lanzó nuevo mensaje sobre el futuro de su relación con Luisa Fernanda W

Ha sido el intérprete de 'Te hubieras ido antes’ quien más ha dejado indirectas en sus redes por todo lo que está pasando.

El artista está en medio del lanzamiento de su nuevo tema 'Dime qué prefieres’ y está aprovechando esta situación para dejar mensajes a su situación personal.

En un reciente video donde canta este tema, escribió dentro del mismo: “Es difícil soltar y más cuando hubo tanto amor”, y además, lo acompañó con otro mensaje en la descripción: “Ahí si que duele... ¿O no?“.

En el pasado fin de semana, Pipe Bueno se mostró muy activo en sus redes y en una de las historias de su Instagram dejó un nuevo mensaje, con el que se puede entender que estaría dejando el futuro en su relación en las manos de la influencer.

“Espero no te lamentes después por pensarlo tanto, es lo único que te puedo decir. Ojalá decidas rápido”, escribió, acompañado de un emoji de corazón roto.

Pipe Bueno dio pista sobre el futuro de su relación con Luisa Fernanda W. | Foto: Instagram: @pipebueno

Así iniciaron los rumores de separación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Los rumores no se han dado por comentarios en redes de los internautas sino por señales e indirectas que ellos mismos han dejado en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok.

Muchos de sus fanáticos han dejado ver que esto podría ser solamente una estrategia de marketing por el lanzamiento de una nueva canción.

“Debe ser por una nueva canción que están haciendo esto”; “De hecho es una canción... porque ellos vibran chingón como pareja y se les nota”; “Ese marketing ya da pereza, aburre”; “Ahí dijo el nombre de la canción: nada vuelve a ser como antes, jajaja”, escriben algunos de los internautas.

Ante esto, ha sido Luisa Fernanda quien en un post de Instagram dejó claro que lo que está pasando no es por el lanzamiento de ningún sencillo y además, les pidió “un tiempito” a sus seguidores para asimilar lo que pasa y contarles todo.