¿Verde, amarilla o roja? La etiqueta que define si puede volver a su casa tras el terremoto”

Después del terremoto, muchas personas regresaron a sus viviendas y encontraron grietas, desprendimientos o daños que antes no estaban.

Pero hay algo que también llamó la atención: las calcomanías de color verde, amarillo o rojo que aparecen en algunas edificaciones.

Esto significa cada color tras la evaluación de su vivienda

La aparición de daños visibles después de un terremoto no significa necesariamente que una construcción vaya a colapsar.

Sin embargo, tampoco es recomendable entrar o permanecer en un inmueble afectado sin que antes haya sido revisado por personal capacitado.

El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Hernando Monroy Benítez, explicó que, después de un sismo, las edificaciones afectadas deben pasar por una evaluación técnica.

En esa revisión se pueden utilizar herramientas como el formulario ATC-20, diseñado para hacer una valoración rápida de las condiciones de seguridad de una estructura después de un terremoto.

De esa evaluación sale una clasificación que permite identificar de manera rápida la condición del inmueble.

Las etiquetas permiten identificar las condiciones de una edificación después de un sismo y establecer si puede ser habitada o requiere restricciones, intervención o evacuación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

¿Qué significa la etiqueta verde?

Si una edificación recibe una calcomanía verde, significa que, de acuerdo con la evaluación realizada, puede ser habitada.

Esto no quiere decir que cualquier persona pueda decidir por su cuenta que su casa es segura porque las paredes no tienen grietas. La clasificación corresponde a una evaluación realizada por personal especializado.

Por eso, ante cualquier daño visible después de un terremoto, la recomendación es esperar la valoración correspondiente antes de regresar.

¿Y si la calcomanía es amarilla?

El amarillo indica que existen daños que pueden ser reparados o requieren reforzamiento.

Es decir, no significa automáticamente que el inmueble tenga que ser abandonado para siempre. La estructura puede requerir intervenciones antes de que vuelva a utilizarse con normalidad.

La evaluación es precisamente la que permite determinar qué tipo de trabajos necesita la construcción y cuál es el nivel de seguridad que presenta.

El rojo es una señal de alerta

La calcomanía roja es una de las que requiere mayor precaución. De acuerdo con la explicación entregada por Hernando Monroy a La FM, esta clasificación representa una condición de peligro y exige un estudio más profundo.

Pero hay una aclaración importante: una calcomanía roja no significa automáticamente que el edificio tenga que ser demolido.

El experto explicó que, después de recibir esta clasificación, debe determinarse mediante estudios adicionales si la construcción puede rehabilitarse, reforzarse o si, por el contrario, su estado hace necesario considerar la demolición.

Impresionantes imágenes de cómo quedó Versalles, Valle del Cauca, tras terremoto: afectados claman ayuda

¿Qué pasa si mi casa tiene grietas, pero no tiene ninguna calcomanía?

Aquí está una de las principales recomendaciones para los afectados: no asumir que una vivienda es segura simplemente porque no tiene una marca de color.

Las grietas, desprendimientos y otros daños deben ser revisados por profesionales.

La recomendación es evitar el ingreso a edificaciones que presenten daños visibles, tanto en elementos estructurales como en mampostería, hasta que sean inspeccionadas por personal especializado.

Además, una estructura puede parecer estable después del terremoto y presentar posteriormente problemas. Por eso, la inspección profesional es fundamental antes de permitir el regreso de los habitantes.

La clasificación tiene como objetivo comunicar de manera rápida cuál es la condición del inmueble después de la evaluación.

Si existen daños visibles y todavía no se ha realizado una inspección, lo prudente es evitar ingresar hasta contar con una valoración técnica.