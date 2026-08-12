Los Saavedra: la trágica historia de una familia en Cali tras el terremoto; tres de ellos han fallecido

La tragedia provocada por el fuerte terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes 10 de agosto continúa dejando historias dolorosas en Cali. Una de ellas es la de la familia Saavedra Caicedo, cuyos integrantes quedaron atrapados entre los escombros de un edificio que colapsó en el barrio Cuarto de Legua, al sur de la ciudad.

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Durante las primeras horas de la emergencia, los organismos de socorro iniciaron las labores de búsqueda para intentar localizar a Jairo Saavedra, Victoria Caicedo y sus hijas trillizas, Ana María, Sofía e Isabella, quienes se encontraban dentro de la vivienda cuando ocurrió el terremoto.

Con el paso de las horas, la situación comenzó a cambiar. Ana María fue localizada con vida y posteriormente trasladada a la Clínica Imbanaco para recibir atención médica, debido a las lesiones que sufrió por el colapso del edificio. Su rescate permitió mantener la esperanza entre los familiares que permanecían en el lugar.

Sin embargo, durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto, los organismos de socorro encontraron los cuerpos sin vida de Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, padres de las jóvenes. Lamentablemente, un tiempo después también fue confirmada la muerte de Sofía, una de las trillizas.

El trágico hecho fue dado a conocer por el amigo personal de la familia, el DJ Prilla, quien relató cómo ocurrió y compartió con tristeza el recuerdo de cómo era la familia en su día a día.

Los equipos de búsqueda continúan trabajando entre las ruinas del edificio para localizar a Isabella, quien permanece desaparecida. Las labores se han convertido en una carrera contra el tiempo, debido a las condiciones en las que quedó la estructura y a la gran cantidad de elementos de concreto que dificultan el acceso a diferentes puntos del lugar.

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El caso de los Saavedra Caicedo se suma a las múltiples historias de familias afectadas por el terremoto en Cali, una de las ciudades que concentra mayores daños tras el hecho. El colapso de diferentes estructuras ha obligado a los organismos de socorro a mantener operativos de búsqueda en distintos sectores de la capital del Valle del Cauca.

Las autoridades y los equipos de emergencia continúan trabajando en los puntos donde todavía existen reportes de personas desaparecidas. Se espera que, con la llegada de la ayuda internacional, las labores de rescate se intensifiquen.