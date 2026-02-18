Cámara con un sensor de movimiento tomó una sesión fotográfica que parecía imposible en la selva

En la inmensidad de la Patagonia sudamericana, donde el viento y el silencio dominan el paisaje, una cámara automática terminó registrando una escena que pocos logran presenciar. Lo que comenzó como una jornada más de fotografía de fauna silvestre se convirtió en un momento extraordinario frente a un puma completamente relajado.
El protagonista detrás del lente fue el fotógrafo irlandés Dave Kiely, quien suele retratar animales desde lejos para no alterar su comportamiento; sin embargo, esta vez decidió dejar que la tecnología hiciera el trabajo mientras él se mantenía apartado.
Un encuentro inesperado en la Patagonia
Durante una expedición por el sur del continente, Kiely detectó restos frescos de una presa en medio del terreno abierto. La señal era clara: el felino probablemente regresaría. Con esa intuición, colocó una cámara equipada con activación por movimiento y se retiró del lugar.
Horas después, al revisar el material, descubrió algo que no había anticipado. El puma volvió, pero no solo para alimentarse: el animal se acercó al dispositivo, lo observó fijamente y se acomodó justo enfrente del lente, como si supiera que estaba siendo retratado.
La escena parecía una sesión improvisada. En varias imágenes, el felino mira directo a la cámara, ofreciendo planos cercanos poco habituales en este tipo de registros.
“Las primeras fotos lo muestran afilado: ojos curiosos, bigotes hacia adelante, nariz casi tocando la lente”, comentó Kiely en Instagram.
Una imagen poco vista del gran felino
El momento no terminó ahí. Tras recorrer el área y lanzar un amplio bostezo, el puma se recostó muy cerca del equipo y se quedó dormido. Sin mostrar señales de alerta ni nerviosismo, permaneció en reposo absoluto.
Para Kiely, la sorpresa no fue solo la proximidad, sino la actitud del animal. Según relató al medio The Dodo, lo que más lo impactó fue presenciar a un depredador en un estado de calma total.
“Ver al puma en reposo fue impactante”, comenta Kiely.
Las fotografías muestran una faceta distinta del puma: lejos de la imagen del cazador sigiloso, aparece como un habitante confiado de su entorno, descansando sin percibir amenaza alguna.
La experiencia reforzó en el fotógrafo la idea de regresar a la región para seguir documentando escenas espontáneas. En territorios donde la naturaleza dicta sus propias reglas, incluso una cámara olvidada entre los matorrales puede ser testigo de instantes irrepetibles.