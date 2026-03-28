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¿WhatsApp tiene una cámara oculta? Así puede activarla sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales

El servicio de mensajería cuenta con un amplio catálogo de funciones que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidas para los usuarios, a pesar de su gran utilidad.

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Redacción Tecnología
28 de marzo de 2026, 8:47 p. m.
Existe la posibilidad de crear un acceso directo a la cámara de WhatsApp desde la pantalla de inicio del celular.
Existe la posibilidad de crear un acceso directo a la cámara de WhatsApp desde la pantalla de inicio del celular. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

La forma en que las personas se comunican ha cambiado radicalmente, y una de las herramientas que lidera esta transformación es WhatsApp. Lo que comenzó como una simple aplicación de mensajería se ha convertido en un canal esencial para la interacción diaria, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Actualización de WhatsApp: llegan nuevas funciones que permiten organizar conversaciones y transferir chats fácilmente

Uno de los principales factores detrás de su popularidad es su facilidad de uso. La plataforma permite enviar mensajes, audios, imágenes, videos y documentos de forma rápida e intuitiva, sin necesidad de conocimientos técnicos. Esta accesibilidad ha hecho posible que personas de todas las edades la adopten sin dificultad.

Además, la aplicación ha evolucionado constantemente para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Funciones como las videollamadas, los grupos, los canales de difusión y el cifrado de extremo a extremo la han consolidado como una plataforma completa y segura.

Sin embargo, al tratarse de un servicio de alcance global que se actualiza con frecuencia para mantenerse al día con las tendencias, muchas de sus funciones pasan desapercibidas. Una de ellas es la cámara integrada, que se encuentra directamente en la app y puede activarse de forma sencilla sin necesidad de recurrir a herramientas externas.

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WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea gratuita para smartphones y ordenadores .
La aplicación ha pasado de ser un servicio básico de mensajería a convertirse en un canal integral de interacción cotidiana. Foto: 123RF

De acuerdo con Computer Hoy, esta función resulta especialmente útil para quienes comparten contenido de manera frecuente, ya que reduce pasos y agiliza el proceso de captura y envío de fotos o videos.

Activarla es muy sencillo. Primero, debe mantener pulsada la pantalla de inicio de su dispositivo hasta que aparezca el menú de personalización. Luego, seleccione la opción de “Widgets” y desplácese hasta encontrar WhatsApp entre las aplicaciones disponibles.

Dentro de las opciones de WhatsApp, verá un acceso directo llamado “Cámara de WhatsApp”. Solo tiene que seleccionarlo y arrastrarlo hacia la pantalla de inicio en el lugar que prefiera.

Desde la verificación de actualizaciones hasta la gestión de grabaciones, cada paso está diseñado para optimizar la interacción digital.
WhatsApp se mantiene vigente gracias a actualizaciones frecuentes. Foto: Getty Images

A partir de ese momento, cada vez que pulse este ícono, se abrirá automáticamente la cámara de WhatsApp, lista para capturar imágenes o grabar videos al instante. Esto permite ahorrar tiempo y acceder de manera más directa a una de las funciones más utilizadas dentro de la aplicación.

Existe una segunda forma de usar la cámara de la app que muchos usuarios desconocen. Para activarla, solo tiene que mantener presionado el ícono de la herramienta dentro del chat. Al hacerlo, se abrirá automáticamente y podrá grabar un video o tomar una foto sin necesidad de mantener el dedo sobre el botón.