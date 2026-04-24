Invima alertó sobre comercialización ilegal de producto inyectable: “No corresponde a una importación realizada”

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del siguiente producto: Diprospan Inyectable Suspensión x 2 mL. Lote C130548, con fecha de expiración del 2 de enero de 2027.

Colombia refuerza su preparación ante pandemias: Invima sella alianza con CEPI

Este producto falsificado no corresponde a una importación realizada por Organon Colombia S.A.S., porque la presentación del producto y el arte de su empaque difieren de la información aprobada por el Invima.

Alerta sanitaria del Invima. Foto: Invima

La falsificación de este producto fue confirmada y notificada al Invima por el importador autorizado Organon Colombia S.A.S. para el producto original del registro sanitario del laboratorio, cuyo titular es Organon LLC. En Colombia, el medicamento original cuenta con registro sanitario número Invima 2023M-010921-R, y el estado actual del registro es vigente, bajo la modalidad de importar y vender.

Alerta por producto para maquillaje que usan muchos en Colombia: Invima advirtió peligros en varios lotes

“De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, y considerando las características de empaque del producto falsificado Diprospan Inyectable Suspensión 1 ampolla x 2 mL, lote C130548, fecha de expiración: 2 de enero de 2027, registro sanitario 26.672-10-05, que se evidencian en la imagen de esta alerta, se considera un producto fraudulento que no ofrece garantías de calidad”, señala el Invima.

Alerta por comercialización fraudulenta. Foto: Invima

Medidas para la comunidad en general:

Absténgase de adquirir el producto falsificado Diprospan Inyectable Suspensión x 2 mL, lote C130548, fecha de expiración: 2 de enero de 2027, registro sanitario 26.67210-05, cuyas características del empaque son las presentadas en las imágenes de esta alerta. No compre medicamentos, ni productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan por diferentes canales, como establecimientos comerciales, páginas web, redes sociales y cadenas de WhatsApp. Si está consumiendo el producto falsificado Diprospan Inyectable, suspenda de inmediato su uso debido a los riesgos que puede representar para su salud. Informe de manera inmediata al Invima o a entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice este producto falsificado. Si ha presentado algún evento adverso asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata a través del siguiente enlace: https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co Informe de manera inmediata al Invima o a entes de salud territorial si, por cualquier motivo, usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice este producto.