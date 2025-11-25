Un collar de perlas, maquillaje, cabello corto y una blusa de los años setenta fue el atuendo que un hombre usó por años para engañar a las autoridades y cobrar la pensión de su madre.

El hombre de 57 años, desempleado pero enfermero de profesión, se hacía pasar por su madre cada año presentando una declaración de renta firmada por Graziella Dall’Oglio, que sumaba hasta 53 mil euros.

Sin embargo, una funcionaria de la oficina de registro civil de Borgo Virgilio, pueblo ubicado en la provincia de Mantua, en el norte de Italia, fue quien notó el rostro masculino que se escondía tras el maquillaje.

Según informó el periódico italiano Corriere della Sera, la empleada les contó de inmediato a sus superiores. El hecho acabó siendo notificado al alcalde y a la policía local, quienes iniciaron una investigación para dar claridad a la situación.

Graziella Dall'Oglio falleció en 2022, pero su hijo no denunció su muerte. | Foto: x/@UltimominutoTW

Las dudas surgieron después de que se comparó una fotografía tomada en el ayuntamiento y una del propio carné de identidad que llevaba diez años sin renovarse. Las coincidencias entre ambas fotografías eran obvias, pero fue claro para los investigadores que se trataba de otra persona.

El hombre, que buscaba renovar el documento de su madre haciéndose pasar por ella, fue citado por las oficinas municipales para realizar el trámite y finalizar el papeleo, de esta manera los investigadores podían corroborar las sospechas de suplantación de identidad.

“Tras llegar al registro civil, donde también estaba presente un agente, le dijimos que para completar el proceso de identificación debía acudir a la comisaría local, al otro lado de la calle. Allí, durante el interrogatorio, admitió ser el hijo”, dijo Francesco Aporti, alcalde de Borgo Virgilio, en declaraciones a Corriere della Sera.

Los agentes, al identificar el disfraz, optaron por revisar la vivienda y, durante la inspección, hallaron en una de las habitaciones el cuerpo momificado de su madre.

Los hechos ocurrieron en Borgo Virgilio, Mantua, Italia. Imagen de refrencia | Foto: Google Maps

De acuerdo con la prensa italiana, los restos de la mujer permanecieron ocultos en el domicilio durante aproximadamente tres años. Aunque todavía falta la confirmación oficial, todo apunta a que la anciana falleció por causas naturales.

No obstante, de acuerdo con lo informado por la RAI, los investigadores sostienen que el enfermero habría empleado sus habilidades clínicas para llevar a cabo la momificación y evitar que el cuerpo de su madre se deteriorara.

Se espera que en el Hospital Carlo Poma de Mantua se practique una autopsia a los restos de la mujer, con el fin de precisar tanto la causa como el momento exacto de su fallecimiento.