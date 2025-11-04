La celebración de la noche de Halloween del 31 de octubre se vio empañada en el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, donde una menor de edad murió por un disparo.

La niña, identificada como Rosneidy Saritza Espinoza, de ocho años, se encontraba disfrutando de este tradicional día cuando se desató un tiroteo en el barrio Bellavista.

Un presunto sicario que aprovechó la ocasión de Halloween decidió disfrazarse de payaso para cometer un homicidio contra un hombre que se encontraba en el lugar donde también estaba la menor.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, este sujeto vestido con el peculiar disfraz disparó desde una motocicleta en tres oportunidades contra un hombre.

Sin embargo, uno de los proyectiles impactó contra la niña, quien se encontraba frente a la casa del abuelo junto a su familia, mientras que el presunto sicario emprendió la huida.

De inmediato, la menor Rosneidy fue trasladada a un centro asistencial del municipio, donde murió minutos después por la gravedad de la herida. El hombre contra el que iba el ataque permanece estable y se encuentra hospitalizado.

Por el momento, se desconoce su identidad, mientras que las autoridades de Policía adelantan las investigaciones pertinentes para lograr identificar al presunto sicario que se disfrazó de payaso.

Por su parte, la Alcaldía de Yumbo emitió un comunicado tras este impactante hecho para la comunidad del municipio y se solidarizó con los familiares de las víctimas.

“La administración municipal de Yumbo expresa el repudio y rechazo total ante el lamentable suceso. La investigación está en manos de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, quienes avanzan en la recolección de pruebas y testimonios”, dice el escrito.