Clasificación general final de La Vuelta a España 2025: así quedó Egan Bernal tras la cortada etapa 21

Un inesperado final tuvo La Vuelta a España 2025. Este domingo, 14 de septiembre, estaba todo planeado para que los corredores encararan la etapa 21 (103.6 kilómetros) entre Alalpardo y Madrid. No obstante, la jornada se cortó.

Era el último día de carrera, donde los ciclistas encararían el famoso paseo por la capital española, y los ganadores iban a ser premiados en el podio. Sin embargo, unas protestas por Palestina, en Madrid, cancelaron todo el evento.

Así las cosas, el gran ganador de La Vuelta a España 2025 fue Jonas Vingegaard (Visma) y su reconocimiento, hasta ahora, fue en la web oficial de la competencia. El danés venía siendo líder sólido, y había consolidado su camiseta roja ganando la etapa 20.

Jonas Vingegaard, campeón de La Vuelta a España 2025. | Foto: AFP

Clasificación general final de La Vuelta a España 2025

Ya teniendo a Vingegaard como ganador, en Colombia hay una pregunta generalizada: ¿en qué puesto terminó Egan Bernal (Ineos)? Aunque en la previa de la carrera se divisaba que el escarabajo podía quedar en el top 10, no fue así.

Egan Bernal quedó en el puesto 17, de la clasificación general, en La Vuelta a España 2025. Así, culminó con una diferencia de 46:26 respecto al gran campeón, Jonas Vingegaard.

Bernal no fue el mejor colombiano de la carrera. Ese mérito se lo acabó llevando Harold Tejada (Astana) que desde el puesto 12 quedó a 21:31 de Jonas.

Harold Tejada, mejor colombiano en La Vuelta a España 2025. | Foto: AFP

Eso sí, Egan dio un ejemplo de resiliencia, y constancia, dejando su nombre escrito entre las letras doradas de los ganadores de etapa en esta edición. Concretamente fue el pasado 9 de septiembre que el cafetero se hizo con el triunfo de la jornada 16.

El top tres de la clasificación general en La Vuelta lo completaron Joao Almedia (UAE Team Emirates) y Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cyclinh Team).

Tomando en cuenta que este domingo no se tomaron tiempos en la etapa 21, por su cancelación, así fue la clasificación general final con Egan Bernal y los demás colombianos:

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 72:53:57

2. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 1:16

3. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 3:11

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 3:41

5. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) a 5:55

6. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 7:23

7. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 7:45

8. Felix Gall (AUT/Decathlon-AG2R) a 7:50

9. Torstein Træen (NOR/Bahrain-Victorious) a 9:48

10. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 12:16

(...)

12 Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 21:31

15 Santiago Buitrago (COL/Baharin Victorious) a 45:38

17 Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 46:26

81 Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 3:01:23