Suscribirse

Ciclismo

Clasificación general final de La Vuelta a España 2025: así quedó Egan Bernal tras la cortada etapa 21

Egan no fue el mejor colombiano de la carrera, pero ganó una etapa en esta edición. Vingegaard es el gran campeón.

Redacción Ciclismo
14 de septiembre de 2025, 9:18 p. m.
Egan Bernal en La Vuelta a España 2025.
Egan Bernal en La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Un inesperado final tuvo La Vuelta a España 2025. Este domingo, 14 de septiembre, estaba todo planeado para que los corredores encararan la etapa 21 (103.6 kilómetros) entre Alalpardo y Madrid. No obstante, la jornada se cortó.

Era el último día de carrera, donde los ciclistas encararían el famoso paseo por la capital española, y los ganadores iban a ser premiados en el podio. Sin embargo, unas protestas por Palestina, en Madrid, cancelaron todo el evento.

Así las cosas, el gran ganador de La Vuelta a España 2025 fue Jonas Vingegaard (Visma) y su reconocimiento, hasta ahora, fue en la web oficial de la competencia. El danés venía siendo líder sólido, y había consolidado su camiseta roja ganando la etapa 20.

Jonas Vingegaard ganó la Vuelta a España.
Jonas Vingegaard, campeón de La Vuelta a España 2025. | Foto: AFP

Clasificación general final de La Vuelta a España 2025

Ya teniendo a Vingegaard como ganador, en Colombia hay una pregunta generalizada: ¿en qué puesto terminó Egan Bernal (Ineos)? Aunque en la previa de la carrera se divisaba que el escarabajo podía quedar en el top 10, no fue así.

Egan Bernal quedó en el puesto 17, de la clasificación general, en La Vuelta a España 2025. Así, culminó con una diferencia de 46:26 respecto al gran campeón, Jonas Vingegaard.

Bernal no fue el mejor colombiano de la carrera. Ese mérito se lo acabó llevando Harold Tejada (Astana) que desde el puesto 12 quedó a 21:31 de Jonas.

Team Astana's Colombian rider Harold Tejada competes during the 18th stage of the Vuelta a Espana, a 26 km race against the clock between Valladolid and Valladolid, on September 11, 2025. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Harold Tejada, mejor colombiano en La Vuelta a España 2025. | Foto: AFP

Eso sí, Egan dio un ejemplo de resiliencia, y constancia, dejando su nombre escrito entre las letras doradas de los ganadores de etapa en esta edición. Concretamente fue el pasado 9 de septiembre que el cafetero se hizo con el triunfo de la jornada 16.

El top tres de la clasificación general en La Vuelta lo completaron Joao Almedia (UAE Team Emirates) y Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cyclinh Team).

Contexto: Sancionaron a Egan Bernal por esto que hizo en La Vuelta a España 2025: multa es oficial

Tomando en cuenta que este domingo no se tomaron tiempos en la etapa 21, por su cancelación, así fue la clasificación general final con Egan Bernal y los demás colombianos:

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 72:53:57

2. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 1:16

3. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 3:11

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 3:41

5. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) a 5:55

6. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 7:23

7. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 7:45

8. Felix Gall (AUT/Decathlon-AG2R) a 7:50

9. Torstein Træen (NOR/Bahrain-Victorious) a 9:48

10. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 12:16

(...)

12 Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 21:31

15 Santiago Buitrago (COL/Baharin Victorious) a 45:38

17 Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 46:26

81 Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 3:01:23

Documento sin título

La Vuelta España 2025 — Tabla general

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Terror en discoteca de Popayán: tres personas fueron asesinadas en medio de una riña; identificaron a las víctimas

2. Gol olímpico de Ángel Di María en el Rosario Central vs. Boca Juniors: así fue la pintura

3. Walter Mercado: números de la suerte de los 12 signos para el 15 de septiembre; un giro inesperado se daría

4. Barcelona le propinó dura goleada a Valencia y remeció LaLiga: paliza es tendencia en España

5. Grave accidente de tránsito en Valle del Cauca: motociclistas chocaron violentamente y uno de ellos murió; esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Egan BernalJonas VingegaardVuelta a EspañaVuelta a España 2025Ciclismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.