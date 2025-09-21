Egan Bernal contó la verdad sobre su supuesta llegada al equipo de Vingegaard: hizo anuncio oficial

Egan Bernal continuará siendo corredor del Ineos Grenadiers. A pesar de las versiones que lo ubican como refuerzo del Visma-Lease a Bike, el corredor zipaquireño niega que este pensando irse de la escuadra británica.

Todo empezó por una información de la prensa italiana en la que aseguraron que Egan tenía acuerdo verbal para llegar al Visma por pedido de Jonas Vingegaard.

Dicha versión fue expuesta por el periodista Beppe Conti en la transmisión de Radiocorsa a través de la cadena Rai. El experimentado comunicador no solo dijo que Egan Bernal se iba para el Visma-Lease a Bike, sino que ya tenía el Giro de Italia como su gran reto de la próxima temporada.

Ante el revuelo que causaron dichas declaraciones, el joven maravilla se pronunció y anunció oficialmente que seguirá corriendo el próximo año con los colores del Ineos.

Egan Bernal, ciclista colombiano | Foto: Getty Images

Declaraciones de Egan Bernal

“Yo tengo gran respeto y admiración por Jonas (Vingegaard). Me parece que es una buena persona, muy buen corredor. Todos sabemos que el Visma es de los equipos más dominantes y más fuertes, pero yo tengo contrato con el Ineos hasta 2026″, zanjó en declaraciones para Señal Colombia.

Egan vive agradecido con el apoyo que le ha dado la escuadra británica desde que se accidentó en 2022. “Es un equipo que me ha apoyado muchísimo, nunca me soltó la mano en estos últimos años, que me apoyó en momentos que no eran fáciles y pues llevó acá ocho años. Desde antes me seguían, es una relación de mucho tiempo que ya muchas personas pasan hacer parte como si fuera una familia, pasa uno más tiempo con ellos que con la propia familia”, explicó.

“Por el momento estoy pensando en el siguiente año. A corto plazo en los mundiales y Lombardía. El siguiente año volver a hacerlo bien, estoy seguro de que todavía tengo mucho por mejorar y tengo una buena corazonada para el siguiente año. Por el momento quiero enfocarme en el 2026″, insistió.

🚴‍♂️ #OrgulloColombiano | Egan Bernal, desde Mónaco y en exclusiva para RTVC, celebró su victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España.



🗣️ “Quiero inspirar a las personas a montar bici. Actualmente tengo contrato hasta 2026 y todavía tengo mucho para dar” aseguró. pic.twitter.com/eGo4RHg9NW — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 19, 2025

Egan se aferra al contrato

De esta manera, Egan negó que estuviera en conversaciones con el Visma y anunció que correrá con el Ineos Grenadiers hasta el final de su contrato en diciembre de 2026.

Luego de eso entrará a decidir si renueva o busca nuevos horizontes en la máxima categoría del ciclismo mundial.

Cabe recordar que Egan Bernal ha hecho toda su carrera en el World Tour defendiendo los colores del Ineos. Llegó cuando todavía se llamaban Team Sky y vivió la transición hacia el nuevo patrocinio que se mantiene a lo largo de los años.

Aunque los resultados de las últimas temporadas no han sido los mejores, la dirigencia confía que podrán revertir el momento con el escalador colombiano como uno de sus referentes.