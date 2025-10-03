Nairo Quintana tiene nuevo jefe: Movistar rompió el mercado y anunció fichaje de lujo

Nairo Quintana tiene nuevo jefe de filas en el Movistar Team. La dirigencia hizo el esfuerzo económico y le arrebató una de sus joyas al Visma-Lease a Bike.

Cian Uijtdebroeks, corredor belga de 22 años, abandona la sombra de Jonas Vingegaard y ahora competirá como líder de la escuadra telefónica al lado de Enric Mas.

Movistar quería a Juan Ayuso como su proyecto a futuro, sin embargo, el escalador español se decidió por el Lidl-Trek.

Ante ese panorama, los dueños del equipo hicieron un estudio del mercado y entablaron negociaciones para fichar a Uijtdebroeks.

💙 ¡Bienvenido Cian! 2⃣0⃣2⃣6⃣ - 2⃣0⃣2⃣9⃣



🇧🇪 Cian Uijtdebroeks ficha por Movistar Team hasta 2029. 👊



🇧🇪 Cian Uijtdebroeks signs with Movistar Team until 2029.👊 — Movistar Team (@Movistar_Team) October 3, 2025

Cian Uijtdebroeks, la nueva cara del Movistar

“Considerado una de las mayores promesas del pelotón internacional, Uijtdebroeks se dio a conocer con su victoria en el Tour del Porvenir de 2022. En 2023 finalizó segundo en la clasificación de los jóvenes en La Vuelta a España y en 2024 refrendó su progresión como portador del maillot blanco del mejor joven en el Giro de Italia. Esta temporada triunfó de forma incontestable en el Tour de l’Ain", apuntó el comunicado de Movistar.

Los telefónicos llevaban varios años esperando por la llegada de un nuevo líder y se decidieron ante la juventud del corredor belga, que llega con altas expectativas de cara a las grandes vueltas del próximo año.

Eusebio Unzué, mánager general del Movistar, señaló que “es un orgullo apostar por jóvenes con la ambición y el talento de Cian”.

“Tiene una gran capacidad para ilusionar. Atesora una gran trayectoria y nos sentimos afortunados de que nos haya considerado el equipo ideal para dar continuidad a su prometedora carrera profesional”, subrayó.

Uijtdebroeks se deshizo en el elogios por la larga trayectoria del Movistar Team y expresó su emoción de este paso que da en busca de nuevos objetivos.

En el Visma estaba opacado por corredores de renombre como Wout van Aert, Sepp Kuss y el propio Vingegaard, lo que le dejaba pocas opciones de pelear por clasificación general.

“Es un equipo donde el aspecto humano realmente importa”. “Estoy muy ilusionado por convertirme en parte de su familia. Será un honor defender los colores del equipo de ciclismo más emblemático de España. Espero poder contribuir y desempeñar mi papel en las futuras victorias del equipo”, comentó.

Uijtdebroeks confesó las razones de este movimiento que tomó por sorpresa al ciclismo mundial. “Me encuentro ahora en un punto de mi carrera en el que mi desarrollo como corredor de clasificación general en grandes vueltas se ha vuelto esencial. Estoy convencido de que Movistar Team puede ayudarme a crecer en esta disciplina y alcanzar grandes resultados”, sentenció.

Cian Uijtdebroeks corriendo al lado de Enric Mas en la Vuelta a España 2023 | Foto: Getty Images

Nairo estrena líder

La línea de mando del Movistar quedará con Enric Mas, Cian Uijtdebroeks y Einer Rubio como los principales referentes para el 2026.

Nairo Quintana, por su parte, seguirá cumpliendo con el rol de gregario de lujo y maestro de los jóvenes en el remate de su carrera profesional.