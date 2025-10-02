Suscribirse

Ciclismo

Confirmado el canal que transmitirá el Giro de Emilia 2025: estarán Nairo Quintana y Egan Bernal

La carrera consta de 199.2 kilómetros de recorrido y se disputará este sábado, 4 de octubre, en territorio italiano.

Redacción Ciclismo
2 de octubre de 2025, 11:56 a. m.
Nairo Quintana vs. Egan Bernal en el Giro de Emilia 2025
Nairo Quintana vs. Egan Bernal en el Giro de Emilia 2025 | Foto: AFP or Licensors

Nairo Quintana y Egan Bernal vuelven al ruedo en Italia. Este sábado, 4 de octubre, disputarán el Giro de Emilia 2025 para ir despidiendo la temporada.

La lista de colombianos incluye a las dos máximas figuras del país, además de Brandon Rivera, Diego Pescador, Einer Rubio y Sergio Higuita.

Contexto: Nairo Quintana se confiesa y revela lo que sintió cuando Egan Bernal le ganó el Tour de Francia

Esta nueva edición del Giro de Emilia será transmitida a través de Señal Colombia y arrancará desde muy temprano en la madrugada del sábado.

La carrera consta de una sola etapa de 199.2 kilómetros entre Mirandola y San Luca. El recorrido cuenta con tres puertos de montaña, uno de ellos de primera categoría en la región de Monzuno.

BILBAO, SPAIN - SEPTEMBER 03: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 11 a 157.4km stage from Bilbao to Bilbao / #UCIWT / on September 03, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Egan Bernal vuelve a competir con el Ineos Grenadiers. | Foto: Getty Images

Inicia la recta final

Después del trago amargo del Mundial en Kigali, hay sed de revancha para Egan Bernal. El ciclista zipaquireño busca terminar la temporada de la mejor manera y peleará por el podio en el Giro de Emilia.

Egan estará acompañado por su fiel escudero, Brandon Rivera, quien ha sido parte fundamental de los objetivos conseguidos en 2025.

El joven maravilla no solo está confirmado como participante de esta carrera, sino que también fijo en el calendario su aparición en la Copa Bernocchi y la Tre Valli Varesine.

A falta del anuncio oficial, su temporada europea terminará el próximo 11 de octubre, cuando se dispute el Giro de Lombardía contra los mejores ciclistas del mundo.

Contexto: Egan Bernal dio la cara tras dura derrota en el Mundial de Ciclismo: dijo por qué se retiró

Regresa Nairo Quintana

Un mes después de su última carrera, Nairo Quintana vuelve al ruedo y lo hará acompañado por una nómina plagada de colombianos en el Movistar Team.

A principios de esta semana ya habían anunciado el regreso de Nairo, pero todavía faltaba saber cuáles eran las carreras elegidas para él.

Además del Giro de Emilia, el corredor boyacense seguirá los pasos de Egan Bernal en la Coppa Bernocchi y la Tre Valli Varesine. Su presencia en Lombardía todavía es una incógnita, esperando lo que suceda en esta primera semana por Italia.

Nairo Quintana define su participación en Vuelta a España
Nairo Quintana define su futuro en Movistar. | Foto: Getty Images

Nairo Quintana todavía no ha definido su futuro para 2026, lo que pone mucha más presión sobre sus hombros durante las clásicas italianas.

En el Giro de Emilia competirá contra grandes nombres del pelotón internacional como el mexicano Isaac del Toro, el francés Lenny Martínez, el ecuatoriano Richard Carapaz, el esloveno Primož Roglič, el británico Thomas Pidcock y el australiano Jai Hindley.

En principio, Nairo debería trabajar a favor de Einer Rubio, que ha sido su jefe de filas en lo que va de la presente temporada, tal como sucedió en el Giro de Italia.

Lo cierto es que si se presenta la oportunidad de prenderse a la fuga, el boyacense lo intentará con la esperanza de romper la sequía de victorias que lo persigue desde su vuelta a Movistar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ICE haría presencia durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Los meteremos en un centro de detención y los deportaremos”

2. Impactante colisión entre aviones Delta en aeropuerto de Nueva York: pasajeros salieron disparados de sus asientos

3. Así son las nuevas licencias de conducir en California: sin banda magnética y con firma digital de seguridad

4. Así frustraron millonario robo en sede del Banco de la República en Santa Marta: los delincuentes se atrincheraron

5. El meteorólogo Max Henríquez hace fuerte pronóstico sobre el clima en Colombia: “A punto de comenzar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Egan BernalNairo QuintanaCiclismoen vivo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.