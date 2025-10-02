Nairo Quintana y Egan Bernal vuelven al ruedo en Italia. Este sábado, 4 de octubre, disputarán el Giro de Emilia 2025 para ir despidiendo la temporada.

La lista de colombianos incluye a las dos máximas figuras del país, además de Brandon Rivera, Diego Pescador, Einer Rubio y Sergio Higuita.

Esta nueva edición del Giro de Emilia será transmitida a través de Señal Colombia y arrancará desde muy temprano en la madrugada del sábado.

La carrera consta de una sola etapa de 199.2 kilómetros entre Mirandola y San Luca. El recorrido cuenta con tres puertos de montaña, uno de ellos de primera categoría en la región de Monzuno.

Egan Bernal vuelve a competir con el Ineos Grenadiers. | Foto: Getty Images

Inicia la recta final

Después del trago amargo del Mundial en Kigali, hay sed de revancha para Egan Bernal. El ciclista zipaquireño busca terminar la temporada de la mejor manera y peleará por el podio en el Giro de Emilia.

Egan estará acompañado por su fiel escudero, Brandon Rivera, quien ha sido parte fundamental de los objetivos conseguidos en 2025.

El joven maravilla no solo está confirmado como participante de esta carrera, sino que también fijo en el calendario su aparición en la Copa Bernocchi y la Tre Valli Varesine.

A falta del anuncio oficial, su temporada europea terminará el próximo 11 de octubre, cuando se dispute el Giro de Lombardía contra los mejores ciclistas del mundo.

Regresa Nairo Quintana

Un mes después de su última carrera, Nairo Quintana vuelve al ruedo y lo hará acompañado por una nómina plagada de colombianos en el Movistar Team.

A principios de esta semana ya habían anunciado el regreso de Nairo, pero todavía faltaba saber cuáles eran las carreras elegidas para él.

Además del Giro de Emilia, el corredor boyacense seguirá los pasos de Egan Bernal en la Coppa Bernocchi y la Tre Valli Varesine. Su presencia en Lombardía todavía es una incógnita, esperando lo que suceda en esta primera semana por Italia.

Nairo Quintana define su futuro en Movistar. | Foto: Getty Images

Nairo Quintana todavía no ha definido su futuro para 2026, lo que pone mucha más presión sobre sus hombros durante las clásicas italianas.

En el Giro de Emilia competirá contra grandes nombres del pelotón internacional como el mexicano Isaac del Toro, el francés Lenny Martínez, el ecuatoriano Richard Carapaz, el esloveno Primož Roglič, el británico Thomas Pidcock y el australiano Jai Hindley.

En principio, Nairo debería trabajar a favor de Einer Rubio, que ha sido su jefe de filas en lo que va de la presente temporada, tal como sucedió en el Giro de Italia.