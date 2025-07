Pogačar lo borró y Nairo Quintana lo recibiría: sale a la luz fichaje de lujo para Movistar

“Según nuestra información, Ayuso quiere dejar el UAE porque Pogačar lo bloquea y ya no forma parte de su programa tras el tour del año pasado. Esto significa que Ayuso se perdió este Tour de Francia y tampoco podrá correr la Vuelta”, indicó el medio belga Het Laatste Nieuws .

Movistar se frota las manos

Ayuso no solo se convertiría en el fichaje más importante del Movistar en los últimos años, sino que también tomaría el lugar de Enric Mas como jefe de filas.

Eso le garantizará ser la cabeza principal del equipo para las grandes pruebas de la temporada como el Tour de Francia o la Vuelta a España, algo de lo que no goza a la sombra de Pogačar.

UAE se niega

“Lo ha tenido todo. Ha hecho todo lo que ha querido. Ha sido líder en la Vuelta. Ha sido líder en el Giro. Y no ha tenido piernas. Luego llega Del Toro y corre más que él, pero tiene contrato con nosotros hasta diciembre del 28 y no, no vamos a negociar su marcha con nadie”, sentenció el dirigente italiano.