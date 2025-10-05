La estrella eslovena Tadej Pogacar conquistó su primer título de campeón de Europa de ciclismo en ruta, este domingo 5 de octubre, en Guilherand-Granges, en el sudeste de Francia.

Tras atacar a más de 70 km de la meta, el doble campeón del mundo cruzó la meta con medio segundo de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel y el joven francés Paul Seixas (19 años), que completó el podio a más de tres minutos y medio de Pogacar.

Pogacar y Evenepoel se llevaron las miradas de la carrera. | Foto: Getty Images

El gran rival de Pogacar en el Tour, el danés Jonas Vingegaard, quien apenas corre carreras de un día, tuvo una participación fantasmagórica y se retiró cuando aún quedaban 109 km para la llegada, antes incluso de que Pogacar dinamitara la prueba.

Marca de la casa, Pogacar cimentó su victoria con una cabalgada en solitario desde lejos. Si en Kigali hace una semana atacó a 66 km de la meta para llevarse el título mundial, este domingo, en otro recorrido muy exigente, lo hizo incluso una decena de km antes, en la larga subida a Saint Romain de Lerps.

Evenepoel trató durante unos kilómetros de aguantar el ataque del esloveno, pero al final tuvo que ceder y refugierse en un grupo perseguidor donde iban Seixas, el español Juan Ayuso y el italiano Christian Scaroni.

Quedaba todavía ascender en cuatro ocasiones el temible Val d’Enfer, donde Pogacar fue aumentando su ventaja y donde Evenepoel acabó atacando a sus compañeros de grupo para asegurarse la plata.

El bronce se lo iban a jugar entre Seixas, Ayuso y Scaroni. El español fue el primero en ceder (entró en la meta en 7ª posición).

Muy valiente, el joven Seixas atacó a falta de 5 km y Scaroni, pese a mantenerse a rueda unos metros, acabó cediendo al francés la tercera plaza del podio.

Aplausos totales para Tadej Pogacar tras su actuación de este domingo, 5 de octubre. | Foto: Getty Images

Clasificación:

1. Tadej Pogacar (Selección de Eslovenia)- 4:59:29

2. Remco Evenepoel (Selección de Bélgica) a 0:31

3. Paul Seixas (Selección de Francia) a 3:41

4. Christian Scaroni (Selección de Italia) a 4:04

5. Toms Skujins (Selección de Letonia) a 4:16

6. Juan Ayuso (Selección de España) a 4:21

7. Mattias Skjelmose (Selección de Dinamarca) a 5:01

8. Pavel Sivakov (Selección de Francia) a 5:55

9. Gianmarco Garofoli (Selección de Italia) a 5:59

10. Romain Grégoire (Selección de Francia) a 6:52