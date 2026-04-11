Pogacar, ambicioso: alista una de las gestas más grandes del deporte en la historia con la París-Roubaix

La labor parece difícil, pero no imposible. Es que Tadej Pogacar está en otro mundo y un paso adelante de los demás. El esloveno es uno de los grandes favoritos a la victoria en la París-Roubaix, con lo que completaría los cinco Monumentos del ciclismo, una gesta brillante del deporte mundial.

Severo castigo para Tadej Pogacar en el Tour de Flandes: penalización deportiva es oficial

La carrera por la que va Tadej Pogačar en 2026: es monumento del ciclismo y su prioridad

Tadej Pogacar puede convertirse en el cuarto corredor de la historia en contar en su palmarés los cinco Monumentos, después de haber ganado la Milán-San Remo, Tour de Flandes (3 veces), Lieja-Bastoña-Lieja (3) y Giro de Lombardía (5).

Son las clásicas (carreras de un día) más prestigiosas del ciclismo, conocidas por su dureza, largos kilómetros, su longitud, variantes climáticas y geografía y su historia: todas tienen más de un siglo de existencia y solo tres hombres, todos de Bélgica (Eddy Merckx, Rik Van Looy y Roger de Vlaeminck), han logrado este ‘Grand Slam’ a lo largo de su carrera.

Tadej Pogacar viene de ganar el segundo monumento del año tras dejar en la ruta a Van der Poel (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) Foto: Getty Images

Para hacer la gesta mucho más interesante, Pogacar tendría la ocasión de ganar los cinco Monumentos en un mismo año (2026), algo que nadie ha podido hacer hasta ahora. Para ello necesita seguir con su paso triunfal y adjudicarse la París-Roubaix este 12 de abril.

Los cinco en un mismo año es la tarea

Además, teniendo en cuenta que la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía parecen un trámite para Tadej. La primera ya la conquistó en tres ocasiones y la competencia del otoño italiano en cinco oportunidades. La París-Roubaix es la clave en este desafío inconmensurable.

“Si alguien me hubiera dicho hace cuatro o cinco años que un corredor iba a ser capaz de ganar los cinco Monumentos el mismo año, lo habría tomado por loco”, resume la leyenda irlandesa Sean Kelly, quien ganó cuatro de los cinco (le faltó Flandes), en su columna para la página especializada Cyclingnews.

¿El mega favorito en Francia?

Junto con la Milán-San Remo, París-Roubaix es la única carrera en la que Pogacar no se presenta como gran favorito en la salida, pero hace tres semanas, el ciclista esloveno ya demostró que los pronósticos no valen con él, al ganar por primera vez la “Classicissima” (Flandes).

A diferencia del otro Monumento adoquinado, el Tour de Flandes, que conquistó por tercera vez el pasado domingo, el recorrido no incluye ninguna ascensión para marcar diferencias.

“Es realmente la carrera que menos se ajusta a sus características. Es totalmente llana. Le costará descolgar a sus rivales”, destaca Thierry Gouvenou, director de la París-Roubaix y 7º clasificado en 2002.

Y al sprint en el velódromo de Roubaix, Pogacar, aunque es rápido, no parte como favorito frente a Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert o Mads Pedersen. Es ahí donde estará su principal reto en la carrera.

Gouvenou considera que Van der Poel, triple vencedor vigente, “aún tiene una pequeña ventaja frente a Pogacar”, pero el segundo puesto del esloveno el año pasado, en su primera participación, “demostró que estaba más que a la altura”.

Es un reto muy difícil para Pogacar

Más allá de los imponderables (caídas, pinchazos, fallas mecánicas, etc.) de la carrera más despiadada del año, el principal hándicap del cuádruple ganador del Tour de Francia es su físico de escalador.

Ciclista Mathieu van der Poel (Photo by Jeff PACHOUD / AFP) Foto: AFP

El recorrido, llano pero salpicado de tramos adoquinados (30 sectores con un total de 55 km), favorece a los rodadores corpulentos como Van der Poel, Van Aert, Pedersen o Filippo Ganna.

En el siglo XXI, los vencedores de la Reina de las Clásicas pesaban alrededor de 77 kilogramos, frente a los 66 kg de Pogacar. Por ejemplo, para imponerse en Roubaix en 2019, Philippe Gilbert ganó tres kilos de músculo y trabajó la parte superior del cuerpo, por lo que para el excampeón de Bélgica una victoria de Pogacar el domingo entrante sería quizá “su mayor hazaña”.

Los otros aspirantes al Tour de Francia, como Jonas Vingegaard, ni siquiera se plantean aventurarse por los adoquines del Norte. Pero ya se verán en las grandes vueltas del World Tour. El picante en este primer semestre se coloca en Pogacar y sus Monumentos.

El año pasado, Pogacar fue el primer vencedor vigente del Tour en tomar la salida en París-Roubaix desde el estadounidense Greg LeMond en 1991.

Fecha y hora para la París-Roubaix

El canal encargado de la transmisión oficial en Latinoamérica es ESPN y su aplicación para dispositivos móviles, Disney +.

‘El infierno del norte’ dará inicio a las 3:50 de la mañana del domingo 12 de abril y se esperan más de 6 horas de recorrido, una carrera que está destinada a ser historia del ciclismo mundial.