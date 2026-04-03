La carrera por la que va Tadej Pogačar en 2026: es monumento del ciclismo y su prioridad

El esloveno Tadej Pogacar afirmó este viernes que “por supuesto” piensa en ganar los cinco Monumentos del ciclismo, en vísperas de luchar por su tercera victoria el domingo en el Tour de Flandes.

Liberado por su primer triunfo en la Milán-San Remo el 21 de marzo, el fenómeno de los caballos de acero se dijo “preparado” para volver a subir a lo más alto del podio en la Ronde, como ya lo hizo en 2023 y 2025.

Tadej Pogačar estará nuevamente en acción durante abril para disputar el Tour de Flandes. Foto: AFP

“Apunto claramente también a la victoria en Roubaix”, insistió el esloveno ante una treintena de periodistas en la cafetería de su hotel en Waregem, Bélgica.

El París-Roubaix, que se correrá el 12 de abril, es el único Monumento que falta en el palmarés de Pogacar.

¿Siente que se ha quitado un peso de encima tras su victoria en San Remo?

Tadej Pogačar: “Así lo creo. Quizá no me había dado cuenta completamente de hasta qué punto esa carrera me perseguía. Sentí un auténtico alivio, una satisfacción de marcar al fin la casilla y no tener que preocuparme por ello durante unos meses o incluso años. Era un gran objetivo en mi carrera”.

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P: ¿Le ha costado volver a activarse luego de esa liberación?

R: “Necesité un poco de tiempo para recuperarme de mi caída. Nada grave, pero me tomé unos días más tranquilos. No tengo un calendario de carreras muy cargado, hago una cada quince días. Así que hay mucho tiempo para descansar y volver a ponerse en marcha para preparar la próxima prueba. Estoy listo para el domingo”.

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P: ¿Ahora que está en disposición de ganar los cinco Monumentos, piensa en ello?

R: “Por supuesto que pienso en ello. He ganado cuatro de cinco y he hecho segundo en Roubaix. Es ya un balance bastante sólido. Aspiro claramente a la victoria en Roubaix también. Hasta ahora, San Remo era el Monumento más difícil de ganar para mí, ahora es Roubaix. Es una carrera tan exigente. No voy a llegar a decir que me enamoré de ella el año pasado, pero la disfruté desde el principio. Pase lo que pase este año, no será la última vez que participe. Lo intentaré mientras pueda”.

Tadej Pogačar fue visto reconociendo esta mañana el Tour de Flandes, a falta de 2 días



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P: ¿Cómo valora la primera participación de Remco Evenepoel en el Tour de Flandes el domingo?

R: “Para mí, es algo bueno que esté aquí. Siempre está al ataque, corriendo de principio a fin, apuntando a la victoria. Puede lanzar la ofensiva desde cualquier sitio y hay que estar preparado para eso. Puede ser imprevisible. Es muy agradable de ver cuando estás delante de la tele. Menos cuando estás sobre la bici. Parece estar en gran forma”.

P: Y además están Mathieu van der Poel, Wout Van Aert...

R: “Sí, es emocionante. Hay grandes nombres en la salida. Wout está en una forma excelente. Remco sigue estando bien, Mathieu también. Luego están otros, como Mads Pedersen, que vuelve muy fuerte tras su caída”.

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R: “Le pregunté al término de la vigésima etapa del Tour de Francia 2023 en el Markstein por qué no se venía a probar en las clásicas. Porque, visto el estado de forma que muestra en el Tour, creo que también tiene medios para apuntar a la victoria en las clásicas”.

P: ¿Prepara su cuerpo de una manera específica para las clásicas?

R: “Paso más tiempo en el gimnasio. Hago entrenamientos más largos, a veces detrás de la moto, y sesiones más explosivas. No es como preparar las grandes vueltas, donde doy prioridad a los bloques de tres días. ¿Mi peso actual? Esta mañana estaba en 66 kg. No está mal, ¿no?”.

*Con información de AFP.