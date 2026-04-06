Severo castigo para Tadej Pogacar en el Tour de Flandes: penalización deportiva es oficial

El recorrido de 278,5 kilómetros entre Antwerpen y Oudennaarde pertenece al emblemático Tour de Flandes, considerado uno de los ‘monumentos’ del ciclismo mundial y que Tadej Pogacar volvió a ganar, para seguir aumentando su historia y quedar como los mejores de todos los tiempos. Con una diferencia de 34 segundos ante Mathieu van der Poel, el esloveno fue el primero en cruzar la meta para volver a tocar el cielo.

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Pogacar ya se topa con estrellas de este deporte como Eddy Merckx, quien ganó 19 monumentos a lo largo de su historia, mientras que Tadej ya suma 12 y cada vez más se acerca al mítico ciclista de Bélgica y con apenas 27 años de edad. A eso se le deben sumar cuatro Tour de Francia más 21 victorias de etapa que lo catapultan en el ranking definitivo.

El esloveno nuevamente tuvo los reflectores del mundo por su triunfo y ahora planea ganar los 5 monumentos en un mismo año. Tiene la París-Roubaix en la mira y es su próximo objetivo antes de encarar las tres grandes del World Tour. Todo esto tiene un mancha luego de verse perjudicado por una penalización por parte de los organizadores del Tour de Flandes.

Tadej Pogacar celebrando su triunfo en la Milán - San Remo 2026. Foto: Getty Images

Según un comunicado de la UCI, Tadej Pogacar y Remco Evenepoel fueron multados por la organización por arrojar residuos fuera de una zona de recogida y por realizar un “bidón pegajoso”, según los registros de las autoridades, lo que les permite multas y penalizaciones deportivas.

Tadej Pogacar sancionado por la UCI

El esloveno deberá pagar una multa de 500 francos suizos (625 dólares, aproximadamente) por haber arrojado residuos fuera de las zonas designadas para su recogida, además se suma una penalización deportiva que consiste en la deducción de 25 puntos en el Ranking de la UCI.

RENDIDOS A TADEJ POGACAR.



El campeón del mundo firma su tercer Tour de Flandes, el duodécimo Monumento, el cuarto consecutivo... y tan solo deja la incógnita de si será capaz de ganar los cinco en un mismo año.



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En cuanto a Evenepoel, se le impuso una multa de 200 francos suizos por realizar “bidón pegajoso”, es decir, valerse de la ayuda de un coche de equipo al sujetarse para avanzar en la carrera.

Su director deportivo en el Red Bull-BORA-Hansgrohe, Sven Vanthourenhout, también recibió una multa, por un importe de 500 francos, por permitir la avanzada de su ciclista.

Medio pelotón se queda parado por un paso a nivel, la otra mitad sigue adelante...



y el coche de carrera abronca a los que no han parado en las barreras, entre ellos Pogacar, que con el reglamento en la mano podría ser descalificado.



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A 210 kilómetros de la meta, hubo un paso a nivel que obligó a los ciclistas a detenerse para que el tren pasara; sin embargo, varios corredores, entre ellos Pogačar, cruzaron antes de que las barreras bajaran por completo. Se creía que Tadej iba a ser penalizado por esta infracción, incluso con multas y sanciones más fuertes, pero la organización lo descartó.