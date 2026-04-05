Polémica maniobra de Tadej Pogačar levanta críticas en el Tour de Flandes: triunfo con controversia

Este domingo, 5 de abril, se corrió el Tour de Flandes 2026 y el gran ganador fue Tadej Pogačar (UAE Emirates). Sin embargo, el esloveno estuvo metido en una polémica, ocurrida en la carrera, que le da la vuelta al mundo.

El recorrido de este domingo fue de 278,5 kilómetros entre Antwerpen y Oudennaarde. A 210 kilómetros de la meta, hubo un paso a nivel que obligó a los ciclistas a detenerse para que el tren pasara; sin embargo, varios corredores, entre ellos Pogačar, cruzaron antes de que las barreras bajaran por completo.

Medio pelotón se queda parado por un paso a nivel, la otra mitad sigue adelante...



y el coche de carrera abronca a los que no han parado en las barreras, entre ellos Pogacar, que con el reglamento en la mano podría ser descalificado.



Una de las imágenes de #RVV26. pic.twitter.com/IfsKBu6ZC6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 5, 2026

Se armó un escándalo en plena carrera, con comentaristas y aficionados opinando que esto pudo haber significado la descalificación de Pogačar y quienes se saltaron la norma. Por supuesto, agarraban ventaja de cara al pelotón que sí se detuvo en el paso a nivel.

En la transmisión oficial del evento se vio cómo la organización de la carrera le pidió al grupo de escapados que bajaran la velocidad y esperaran a quienes se habían detenido. Eso, en gran parte, mermó la polémica que ya estaba instaurada.

La prensa europea informa que no solo hubiese significado la descalificación, sino también podrían haber tenido una multa económica los implicados.

Tadej Pogačar gana su tercer Tour de Flandes

Tadej Pogačar conquistó este domingo su tercer Tour de Flandes al imponerse en solitario por delante de Mathieu van der Poel y Remco Evenepoel tras un formidable combate en las subidas adoquinadas.

Tadej Pogačar, gran ganador del Tour de Flandes 2026. Foto: Getty Images

Con esta duodécima victoria en un Monumento, el esloveno supera a Roger de Vlaeminck y se sitúa en solitario en la segunda posición de la clasificación de todos los tiempos, por detrás del icono Eddy Merckx (19).

Ya vencedor hace dos semanas en la Milán-San Remo, el doble campeón del mundo sigue además en liza para lograr el Grand Slam, que consiste en ganar los cinco Monumentos en una misma temporada, una hazaña aún nunca conseguida, antes de la próxima cita el domingo que viene en la París-Roubaix.

Pogačar se impuso por delante de los otros tres fantásticos, con 40 segundos de ventaja sobre Van der Poel, que cayó en sus brazos en la meta, mientras que Evenepoel terminó a 1 min 24 s, por delante de Wout Van Aert (2:11).

Acelerando en todos los muros, Pogačar fue exprimiendo a sus rivales uno por uno hasta marcharse en solitario, como en sus victorias de 2023 y 2025, en la tercera y última ascensión al Viejo Kwaremont, a 18 km de la meta.

Último en ceder, Van der Poel logró limitar los daños para coronar el Paterberg, la última dificultad del día, a quince segundos.

Pero terminó por soltarse definitivamente en los últimos trece kilómetros llanos hacia Oudenaarde y se quedó a las puertas de su cuarto triunfo en la Ronde.

Imagen del Tour de Flandes 2026 con varias figuras que competirán en las tres grandes de la temporada. Foto: Getty Images

Por detrás, Evenepoel, en su primera participación, se hizo con un brillante tercer puesto tras ofrecer una resistencia formidable detrás del dúo de cabeza, pese a rodar completamente solo durante los últimos cincuenta kilómetros.

*Con información de AFP