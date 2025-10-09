Suscribirse

Ciclismo

Egan Bernal no le baja y volvió a brillar: clasificación general de la Gran Piemonte 2025

El mexicano Isaac del Toro ganó otra vez con un ataque lejano que dejó regados al resto de favoritos.

Periodista en Semana

9 de octubre de 2025, 2:50 p. m.
ACQUI TERME, ITALY - OCTOBER 09: (L-R) Filippo Ganna of Italy and Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers compete during the 109th Gran Piemonte 2025 a 179km one day race from Dogliani to Acqui Terme on October 09, 2025 in Acqui Terme, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Egan Bernal luchando en el pelotón de la Gran Piemonte 2025 | Foto: Getty Images

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) está a una carrera de culminar su temporada 2025. El corredor colombiano disputó la Gran Piemonte 2025 y terminó en la novena posición entre el pelotón de favoritos.

La victoria volvió a quedar en manos del UAE Team Emirates, pero ahora con Isaac del Toro como protagonista.

El pasado martes le tocó trabajar a favor de Tadej Pogačar en la Tre Valli Varesine y su recompensa le llegó este jueves en Acqui Terme.

Del Toro se paró en pedales faltando 20 kilómetros para la meta y neutralizó el grupo de fuga en el que estaba el colombiano Einer Rubio (Movistar Team).

Solo dos corredores lograron responder a la ofensiva del mexicano, Bauke Mollema (Lidl-Trek) y Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling), quienes intentaron arrebatarle la victoria al gran favorito del día.

Isaac del Toro, imbatible

Pero Isaac estaba entero de fuerzas y dio otro zarpazo restando 17 kilómetros para la línea de meta. A ese ataque ya no pudo responder nadie, al punto que la diferencia creció hasta los 40 segundos.

Hirschi apretó el paso sobre el final, pero ya era demasiado tarde.

Un poco más atrás, en el lote de favoritos, Egan Bernal dio muestras de su fortaleza y apretó los dientes para cruzar la meta dentro del Top 10.

Cabe recordar que el corredor zipaquireño hizo 70 kilómetros de fuga el pasado martes en la Tre Valli Varesine y el fin de semana pasado fue cuarto en el Giro de Emilia.

Egan ha tenido una curva de rendimiento positiva en este paso por las clásicas italianas, aunque todavía le falta la gran prueba de fondo.

Egan Bernal de a poco recupera puestos en la clasificación general de Vuelta a España
Egan Bernal terminó noveno en la Gran Piemonte | Foto: Getty Images

El próximo sábado tomará la partida en el Giro de Lombardía, último monumento de la temporada, tratando de cerrar con broche de oro su año de regreso a las victorias. En dicha competencia también estará Nairo Quintana y, por supuesto, Pogačar como gran favorito.

Luego de cumplir con el calendario, Egan Bernal regresará a Colombia y compartirá los últimos meses del año cerca de su familia.

El zipaquireño tiene contrato con Ineos Grenadiers hasta finales de 2026, lo que le garantiza al menos un año más en la máxima categoría del ciclismo. Aunque hubo rumores de un posible movimiento al Visma-Lease a Bike, él mismo se encargó de desmentirlos a tiempo.

Clasificación - Gran Piemonte 2025

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) - 4:08:24

2. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling), a 40″

3. Bauke Mollema (Lidl-Trek), a 44″

4. Fabrio Christen (136.5 Cycling), a 1′07″

5. Michael Matthews (Team Jayco AlUla), a 1′07″

6. Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), a 1′07″

7. Neilson Powless (EF Education), a 1′07″

8. Quinten Hermans (Alpecin-Deceunick), a 1′07″

9. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 1′07″

10. Andrea Bagioli (Lidl-Trek), a 1′07″

