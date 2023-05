Desgarradores testimonios de deportistas, presuntas víctimas de abuso sexual en el Club Deportivo Besser. ¿En qué va el caso?

“Se ofreció a acercarme a mi casa en su carro. Parqueó el carro en una zona oscura y empezó a besarme los oídos. Recostó la silla y me puso encima de él. Se sentía muy incómodo porque su pene estaba erecto. Yo tenía 14 años”, confesó a SEMANA una exfutbolista del Club Deportivo Besser, refiriéndose a los abusos de Pedro Ignacio Rodríguez, fundador de ese club, exasistente del médico Gabriel Ochoa Uribe en América, exentrenador de la Selección Colombia Sub 17 femenina y actualmente imputado por cargos en “calidad de autor en modalidad dolosa de la conducta punible de acto sexual violento agravado” y quien será llevado a juicio. Rodríguez no aceptó los cargos y dijo a este medio que ha sido atacado y ha guardado silencio respetando el proceso legal.

El doloroso testimonio corresponde a una deportista que actualmente tiene 23 años y que decidió denunciar tras ver que 4 niñas menores de edad hicieron lo mismo ante la Fiscalía el 3 de mayo de 2022 con Sebastián Rodríguez, hijo de Pedro. Ahí entendió que es un tema de familia.

“Hablé solo hasta ahora por todas las acusaciones. Yo tenía 14 años y no era consciente de lo que pasaba, era inocente. Nunca le dije a mis papás nada por temor a que me regañaran o me sacaran de la escuela”, indica.

Pedro Ignacio Rodríguez, fundador de Club Deportivo Besser acusado de abuso sexual - Foto: @besserfc

Como su papá, Sebastián Rodríguez está acusado de, presuntamente, abusar de deportistas entre los 14 y 15 años también pertenecientes al Club Deportivo Besser. Una de ellas intentó quitarse la vida cuando en su familia se dieron cuenta de las anomalías.

“Sebastián Esteban Rodríguez Pachón es, sin duda, un depredador sexual. que se aprovecha de su posición de poder y jerarquia en el club para abusar sexualmente de menores de edad”, dice el derecho de petición presentado por varios papás a la pasada ministra María Isabel Urrutia.

El caso ha pasado de denuncias y peticiones formales a agresiones físicas. El pasado domingo 14 de mayo se enfrentaron el Club Deportivo Besser y Vélez Fortín por la liga de fútbol en la categoría élite. Esta última escuadra tiene entre sus deportistas a muchas de las jugadoras que decidieron irse del equipo rival por los abusos denunciados.

En el partido estaba presente Pedro Rodríguez, lo que fue inaudito para los papás de las jóvenes futbolistas. Según reconocen a este medio, debieron retirarse del terreno de juego. Sin embargo, el encuentro se desarrolló en medio de un tenso ambiente. Relatan que el acusado provocó a uno de los familiares que lo denunció y, al tiempo, lanzó palabras ofensivas a las niñas. Esas actuaciones también se dieron por parte de los familiares de las jugadoras dirigidas por Pedro.

“Les decían guizas, perras y Pedro les indicaba a sus dirigidas que les pegaran a las nuestras. La presión psicológica hacia las niñas fue muy grande”, dicen a SEMANA algunos padres de Vélez Fortín. El pitazo final fue una batalla campal de agresiones verbales y físicas.

Se realizó la audiencia de formulación de imputación de cargos al señor Pedro Rodríguez (ex Dt de Selección🇨🇴) por la presunta responsabilidad de delitos de acto sexual violento agravado.

Actualmente dirige y lidera la escuela de fútbol fem Besser en Bogotá

Sigo⬇️ pic.twitter.com/621dvzrhSW — Nathalia Prieto C (@nathalia_priet7) March 25, 2023

Cuatro días después, la Liga de Fútbol de Bogotá emitió una circular en la que informaba que decidía “reservarse el derecho de admisión y prohibir el ingreso del señor Pedro Ignacio Rodríguez en todos los escenarios deportivos en donde se desarrollen partidos de la LFB y sus selecciones, así como a las oficinas administrativas”, indica la misiva.

“Todo esto pudo terminar en tragedia. Ha pasado un año, cuatro denuncias contra Sebastián, dos contra Pedro, cambio de fiscales, dilatan el caso. No pasa nada”, dice la exfutbolista a SEMANA mientras recuerda todo lo que vivió años atrás.

“Recuerdo que estando sentada y sola mientras esperaba el entrenamiento, Pedro acercaba su pelvis hacia mí. Cuando íbamos varias en un carro, él organizaba a las jugadoras para rozarme con el codo los senos. Me manoseaba, me tocaba la entrepierna, me daba picos”, describe.

Esta mujer, que decidió guardar su identidad, declaró ante la Fiscalía que incluso Pedro Rodríguez la llevó a una residencia en Bogotá e intentó convencerla de tener relaciones sexuales.

“Me decía que cuándo nos íbamos a acostar, que por lo menos le permitiera un oral para sentir lo que era disfrutar, que no había temor al respecto. Su cuento era: “todos culean”.

Club Deportivo Besser - Foto: @besserfc

Su testimonio coincide con el de otra joven que también fue a la ley. Esta mujer pasó de ser jugadora del Club Deportivo Besser a trabajar como entrenadora. Cuando era empleada de Pedro, él le retenía el pago. Cuando decidió cambiar de trabajo y debían quedar a paz y salvo, Rodríguez la engañó convenciéndola de ir por el dinero. Sin embargo, la llevó a una residencia ubicada en el barrio Las Ferias contra su voluntad.

“Supuestamente, ahí tenía el dinero. En cambio, me toca, me quita la ropa a la fuerza. Yo lo evité como pude, me tapo mis partes íntimas y logro salir de ahí. No denuncié porque él tiene mucho poder y me podía quedar sin trabajo”.

Ambas jóvenes recibieron ayuda psicológica. Dicen tener varios traumas en especial en su vida personal. Poco quieren saber de noviazgos, abrazos, cualquier contacto físico o incluso viajar solas con un hombre en un carro.

Lo cierto es que jugadoras, exjugadoras y los familiares de las víctimas no están para nada satisfechos con la respuesta de las autoridades y entidades competentes. Consideran inoperantes su función por hacer justicia. Incluso, aseguran que muchas otras deportistas activas tienen miedo a hablar por las represalias en su profesión y el señalamiento público.

¿Qué dicen las entidades?

La Fiscalía General de la Nación en el caso del Club Deportivo Besser informó a SEMANA que adelanta la investigación en contra de Pedro Ignacio Rodríguez Rodríguez, imputado por el delito de acto sexual violento por “hechos ocurrieron el 07 de febrero del año 2020 señalado del presunto abuso sexual del que fue víctima una joven quien para la época de los hechos ella laboraba como entrenadora. Se espera en próximos días radicar el escrito de acusación por competencia del fiscal del caso”.

Además, “se investiga (3) denuncias en contra de Rodríguez Rodríguez, por lo mismo, se han realizado mesas de trabajo en la unidad de delitos sexuales de la Seccional Bogotá y el grupo de Genero de la Delegada para la Seguridad Territorial donde se analizan los casos en contra de quien para la época de los hechos era el representante legal del “CLUB DEPORTIVO BESSER” para tomar la decisión que en derecho corresponda”.

Liga de Fútbol de bogotá veta a Pedro Rodríguez

Desde la Federación Colombiana de fútbol anunciaron el 8 de febrero investigaciones por parte del comité de ética y disciplina contra Pedro y Sebastián Rodríguez. SEMANA envió un correo preguntando por la actualidad del caso y al cierre de esta edición no hubo respuestas.

En el Ministerio del deporte se citó a una reunión el 26 de mayo. Asistieron los papás, el viceministro del deporte, representantes de la defensoría y algunos abogados pendientes del caso. Se comprometieron a ejercer medidas de protección a las menores.

El IDRD confirmó que brinda apoyo sicosocial. La liga de fútbol de Bogotá, que vetó a Pedro Rodríguez, indicó que la comisión disciplinaria lleva los procesos debidos.

La Defensoría del Pueblo ofreció la atención psicológica, asesoría legal para poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos y evitar la revictimización de las niñas, sus familiares. Se comprometieron a diseñar e implementar una estrategia encaminada a prevenir el acoso y abuso sexual en entornos deportivos.