Juan Pablo Vargas señaló el árbitro de Copa Libertadores por dudosa decisión en contra de Millonarios

Juan Pablo Vargas, capitán del ‘embajador’ en suelo chileno, al fin del duelo dio la cara, para explicar por qué de la derrota: “Bajamos la guardia, en Libertadores no podemos dar esa ventaja, salimos tristes, molestos y frustrados , pero no logramos encontrarnos en el partido como queríamos y como habíamos planeado acá”.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol "En el segundo gol nos parece que hay una carga que no debe ser permitida" Juan Pablo Vargas explica la derrota de Millonarios en Chile.

Para Vargas, el segundo gol de los chilenos tuvo polémica en contra de Millonarios y apuntó al juez por no favorecerlos: “Muy ajustado y al límite. Nos parece que en el segundo gol hay una carga que no debe ser permitida, carga de brazo en el cuello del compañero, pero a veces no sabemos cuál jugada sí y cuál jugada no”.