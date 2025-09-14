Esposa del Pibe Valderrama tiró a verle más allá: video del jocoso momento es viral

En los últimos días, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama ha usado sus redes sociales para conectar con la gente en Colombia y donde estén sus seguidores a través de Instagram.

Con videos jocosos, algunos donde habla de fútbol, entre otro enfoques, ha buscado acaparar más audiencia junto a su esposa, Elvira Redondo.

Estos con la camaradería que los caracteriza se han llegado a hacer viral y llamar la atención de figuras vigentes como Luis Díaz.

Durante los últimos días la pareja produjo uno con tinte jocoso, que sirvió para ver la reacción del mono ante un coqueteo de su pareja.

El exjugador indicó a su esposa que le alcanzase algo en el piso, pero la mujer fue pícara al responderle de otra manera.

Tomando su pantaloneta y abriéndola, la mujer intentó ver más allá de lo que no se logra a simple vista, lo que generó la inesperada reacción de Valderrama.

“Ñerda, no joda. Sípote vaina la tuya”, le dijo el Pibe a su mujer, un tanto apenado por lo que se estaba mostrando en el video.

Bastante tranquila y sonriente, la señora Elvira no dejó de sonreír a carcajadas por lo que le había hecho a su esposo.

Inmediatamente después de eso, Carlos Alberto le indicó a su pareja: “Recógeme esa vaina ahí, ombe”, para intentar pasar el suceso lo más pronto posible.

Entre los ‘me gusta’ que más llamaron la atención a ese clip estuvo el de Luis Díaz, un constante a la hora de consumir el contenido del Pibe.

Pibe Valderrama y Luis Díaz, dos épocas de Selección Colombia | Foto: Captura video (Diario AS) y FCF

Análisis de la clasificación

“Me gustó el equipo, partido serio (ante Venezuela). El arquero de ellos tapó todo en el primer tiempo, pero después del gol en el segundo tiempo se abrió para los dos y el profesor hizo los cambios.

En el segundo tiempo fue un partido mano a mano, pero el equipo no sufrió”, precisó.

“Jugó serio la Selección, partido de la clasificación, estadio lindo y bello para jugar”, agregó emocionado.

Después de esos comentarios, extendió su reconocimiento a los jugadores de la Selección Colombia que se lucieron frente a Bolivia.

“Felicitaciones a los muchachos, al cuerpo técnico, al público y a todo el país. Volvemos al Mundial, ya estamos otra vez en el Mundial”, indicó.

En el bus de Néstor Lorenzo

Tras aplaudir a la mayoría, dirigió luego sus palabras directamente al entrenador Néstor Lorenzo.

Con gratitud hacia el argentino, le expresó un mensaje personal: “Profe, gracias. Lo contrataron para eso, para ir al Mundial”.

Al mismo tiempo, lanzó críticas a quienes no valoran el proceso: “Lo que pasa es que no tenemos memoria, hay que tener memoria”.

Pibe Valderrama dejó clara su postura sobre Néstor Lorenzo con la clasificación al Mundial 2026 | Foto: Captura (pibevalderramap) / Getty Images

“Solamente hay que darle las gracias por la clasificación, armó el equipo, porque cuando llegó no había equipo, sacó un poco de jugadores nuevos que estaban en la Selección”, le reconoció el ‘Pibe’.