Jugador reveló lo que se habló en el camerino de Colombia vs. México: hay sorpresa total

Colombia se enfrentó el pasado sábado a México, en juego válido por la fecha FIFA de amistosos que sirven como preparación para el Mundial United 2026.

En Texas, Estados Unidos, el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo fue una aplanadora que ganó por resultado abultado de 4-0.

Luis Díaz celebrando su gol contra México en Texas | Foto: Getty Images

Para el público en general la superioridad de la Tricolor era más que evidentes; figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y otros los hacían favoritos para el juego.

Aunque lo manifestado en la previa se cumplió, en los camerinos del estadio en el que se llevó a cabo el juego hubo conversaciones desconocidas sobre México.

Según lo referido por el jugador Jorge Sánchez, a pesar de la derrota, en el vestuario de Colombia se hablaron cuestiones positivas de los manitos.

A medios de comunicación presentes allí, el citado defensor le contó que “hablé con ellos al final (jugadores de Colombia) y me decían que ellos al medio tiempo estaban hablando que éramos una gran selección".

Adicional a esto, en la interna de los cafeteros también se prensaba que los mexicanos estaban “teniendo muy bien la pelota y que les sorprendimos bastante”.

Justo por esos elogios desde sus rivales, es que los centroamericanos quedaron con un sinsabor tras la dura derrota a meses del Mundial en el que son anfitriones.

“Estamos tristes, estamos un poco devastados. Como te repito, creo que hicimos buen partido”, aseveró Sánchez.

Presión para México rumbo a su Mundial

Por historia, México no aparece como uno de los favoritos para la próxima Copa Mundo. A pesar de eso, ser una de las locales la hace querer prepararse para no salir en la fase de grupos.

Infortunadamente, la primera prueba para saber en qué nivel están no salió como esperaban y los hizo tener un golpe de realidad.

México cayó estrepitosamente contra Colombia en Texas | Foto: AP Photo/Julio Cortez

“Es un resultado no apto para nosotros y para la afición, pero es una preparación, tenemos que darnos cuenta lo que tenemos que mejorar lo antes posible porque ya está la vuelta de la esquina el Mundial”, dijo de manera compasiva el defensor en mención.

A su vez, Sánchez cree que por el resultado todo se ve oscuro para México, pero por momentos hubo cosas por rescatar del juego ante Colombia.

“Entramos al vestuario y lo primero que dijimos fue que estábamos haciendo un buen partido, también por momentos nosotros propusimos mucha salida de pelota. Lastimosamente, se ve muy catastrófico esto de 4-0″, precisó.