México tomó su primera decisión tras la goleada ante Colombia: alto directivo lo confirmó

La Selección Colombia desató una auténtica ola de críticas contra Javier Aguirre, técnico de México, luego de la goleada en el AT&T Stadium de Texas.

Muchas voces célebres del periodismo mexicano pidieron la destitución del DT, sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó su decisión sobre la continuidad de Aguirre en el cargo hasta el Mundial 2026.

Ivar Sisniega, presidente de la FMF, dio la cara en rueda de prensa y anunció su respaldo a la gestión de Aguirre.

“Tenemos confianza en el proceso de Javier Aguirre y en el proyecto que está planteando para definir la lista final”, apuntó el alto directivo.

Más amistosos para México

La prensa mexicana esperaba que la FMF pudiera dar un timonazo como golpe de opinión por lo sucedido en Texas, pero no fue así.

Javier Aguirre seguirá siendo el seleccionador de México y estará en la línea para el partido de este martes contra Ecuador, a disputarse en el Estadio Akron de Guadalajara.

“Mi expectativa es buena. Sentimos que jugar en casa nos ayudará mucho; el factor de la altura será clave, y por eso es tan importante esa concentración de seis semanas previa”, señaló Sisniega.

Además de respaldar al cuerpo técnico, el presidente de la FMF anunció que jugarán amistosos en enero, contando con el talento del torneo local.

“En enero estamos cerrando los arreglos. Javier pidió partidos en Centroamérica, en condiciones difíciles. Queremos que los jugadores vivan esa exigencia. Informaremos en cuanto estén confirmados esos duelos con futbolistas de la Liga MX”, dijo.

En cuanto a la fecha FIFA de marzo, todavía está pendiente de elegir el calendario. "Estamos contemplando ambos equipos, probablemente europeos, pero seguimos en negociaciones finales. Queremos enfrentar a rivales de alto nivel”, completó Sisniega.

Javier Aguirre dialogando con Néstor Lorenzo | Foto: Getty Images via AFP

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

México es uno de los países anfitriones del Mundial 2026 y contará con el partido inaugural en el Estadio Azteca, programado para el día 11 de junio del próximo año.

El rival de ese compromiso se conocerá en el sorteo de la FIFA, a realizarse el 5 de diciembre.

Teniendo en cuenta ese panorama, México quiere trabajar a fondo para iniciar con pie derecho, ante su gente, en la Copa del Mundo.

“Previo a la Copa del Mundo tendremos tres partidos, probablemente dos en México y uno en Estados Unidos, con rivales de altísimo nivel. Javier no quiere rivales fáciles; quiere que los jugadores lleguen listos para competir al máximo”, declaró Sisniega.