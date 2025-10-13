Suscribirse

Deportes

México tomó su primera decisión tras la goleada ante Colombia: alto directivo lo confirmó

Ivar Sisniega, presidente de la FMF, le respondió a los periodistas e hinchas que pedían la destitución de Javier Aguirre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

14 de octubre de 2025, 12:05 a. m.
México cayó estrepitosamente contra Colombia en Texas
México cayó estrepitosamente contra Colombia, en Texas | Foto: AP Photo/Julio Cortez

La Selección Colombia desató una auténtica ola de críticas contra Javier Aguirre, técnico de México, luego de la goleada en el AT&T Stadium de Texas.

Muchas voces célebres del periodismo mexicano pidieron la destitución del DT, sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó su decisión sobre la continuidad de Aguirre en el cargo hasta el Mundial 2026.

Ivar Sisniega, presidente de la FMF, dio la cara en rueda de prensa y anunció su respaldo a la gestión de Aguirre.

“Tenemos confianza en el proceso de Javier Aguirre y en el proyecto que está planteando para definir la lista final”, apuntó el alto directivo.

Más amistosos para México

La prensa mexicana esperaba que la FMF pudiera dar un timonazo como golpe de opinión por lo sucedido en Texas, pero no fue así.

Javier Aguirre seguirá siendo el seleccionador de México y estará en la línea para el partido de este martes contra Ecuador, a disputarse en el Estadio Akron de Guadalajara.

“Mi expectativa es buena. Sentimos que jugar en casa nos ayudará mucho; el factor de la altura será clave, y por eso es tan importante esa concentración de seis semanas previa”, señaló Sisniega.

Contexto: Christian Martinoli no soportó la goleada de Colombia: así lo narró en la televisión mexicana

Además de respaldar al cuerpo técnico, el presidente de la FMF anunció que jugarán amistosos en enero, contando con el talento del torneo local.

“En enero estamos cerrando los arreglos. Javier pidió partidos en Centroamérica, en condiciones difíciles. Queremos que los jugadores vivan esa exigencia. Informaremos en cuanto estén confirmados esos duelos con futbolistas de la Liga MX”, dijo.

En cuanto a la fecha FIFA de marzo, todavía está pendiente de elegir el calendario. "Estamos contemplando ambos equipos, probablemente europeos, pero seguimos en negociaciones finales. Queremos enfrentar a rivales de alto nivel”, completó Sisniega.

ARLINGTON, TEXAS - OCTOBER 11: Head coach of Mexico Javier Aguirre and head coach of Colombia Nestor Lorenzo talk during an international friendly match between Mexico and Colombia at AT&T Stadium on October 11, 2025 in Arlington, Texas. Omar Vega/Getty Images/AFP (Photo by Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Javier Aguirre dialogando con Néstor Lorenzo | Foto: Getty Images via AFP

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

México es uno de los países anfitriones del Mundial 2026 y contará con el partido inaugural en el Estadio Azteca, programado para el día 11 de junio del próximo año.

El rival de ese compromiso se conocerá en el sorteo de la FIFA, a realizarse el 5 de diciembre.

Teniendo en cuenta ese panorama, México quiere trabajar a fondo para iniciar con pie derecho, ante su gente, en la Copa del Mundo.

Contexto: Colombia vs. Canadá: a qué hora es y dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

“Previo a la Copa del Mundo tendremos tres partidos, probablemente dos en México y uno en Estados Unidos, con rivales de altísimo nivel. Javier no quiere rivales fáciles; quiere que los jugadores lleguen listos para competir al máximo”, declaró Sisniega.

Por lo pronto, los mexicanos enfrentarán a Ecuador y buscarán dejar mejores impresiones de lo visto la semana pasada contra Colombia. Se espera que Javier Aguirre haga cambios en el planteamiento y trate de motivar a sus jugadores, tras el balde de agua fría que les cayó en el primer amistoso de esta doble fecha.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La historia que pocos conocen de Estiwar G en El Redentor: “Fue caótico, las ligas máximas de la reeducación”

2. México tomó su primera decisión tras la goleada ante Colombia: alto directivo lo confirmó

3. Abelardo de la Espriella dice que quieren sacarlo de la consulta de la derecha: “Arman una unión, pero una unión sin mí, sin el tigre”

4. Alcalde Galán tras atentado contra activistas venezolanos: “Ya hay avances en la investigación”

5. Estas fueron las armas y el carro utilizado en el ataque sicarial contra dos líderes opositores venezolanos: “Fueron tres sicarios”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MéxicoSelección Colombiaamistoso fifa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.