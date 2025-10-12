Suscribirse

Christian Martinoli no soportó la goleada de Colombia: así lo narró en la televisión mexicana

El famoso relator de TV Azteca quedó sorprendido con el nivel de Luis Díaz y criticó a los directivos de su selección.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

12 de octubre de 2025, 9:55 p. m.
Christian Martinolli, narrador mexicano, durante el partido contra Colombia en Texas
Christian Martinolli, narrador mexicano, durante el partido contra Colombia, en Texas | Foto: Getty Images // captura Azteca Deportes

Christian Martinoli se hizo viral en México, luego de su reacción en vivo a la goleada de la Selección Colombia. El famoso narrador quedó muy molesto por el resultado y lo hizo saber en plena transmisión por TV Azteca.

“Es una joya, Luis Díaz, es un fuera de serie”, dijo Martinoli tras el segundo gol colombiano en el Estadio AT&T de Texas.

Luego vinieron los goles de Jefferson Lerma y Johan Carbonero, lo que agudizó sus críticas en contra de la selección mexicana. “Ya pítale árbitro, ya pítale”, pidió en directo desde las cabinas de transmisión.

“Ayúdanos warrior, ayúdanos. Se va a Luis Díaz gracias a Dios”, dijo cuando el guajiro abandonó el campo, dejando su lugar para Carbonero.

La crítica de Martinoli

Luego del pitazo final, las palabras de Martinoli se difundieron por redes sociales y enmarcaron el sentimiento de los hinchas respecto al desempeño de México en el primer amistoso de octubre.

“La liga mexicana, en lugar de estar pensando en lo que hacen en Francia o España, debería estar pensando en lo que hacen en la liga colombiana para estar exportando este tipo de futbolistas”, cuestionó.

En la previa muchos periodistas e influencers decían que México podía pasar por encima de Colombia, sin embargo, la derrota fue un balde de agua fría.

Contexto: Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA, luego de la goleada contra México

“Es ahí donde se tiene que poner la mirada, no es en Alemania o en Inglaterra porque esas son las potencias, hay que ver qué hacen selecciones como Colombia o Ecuador para poner futbolistas en Europa, no entrar en discusiones tontas de tratar de ser potencia cuando no puedes pasar al quinto partido”, agregó el reconocido narrador.

Martinoli puso como ejemplo al propio rival que enfrentaron en Texas. "Vean a Colombia, ya nos superó por mucho, la Sub-20 está en semifinales, nosotros quedamos eliminados y encima hoy la mayor nos aplastó”, apuntó.

Faitelson también se pronunció

David Faitelson, otra de las voces célebres del periodismo deportivo en México, descargó su molestia en redes sociales.

Vergonzosa exhibición de la selección mexicana. Hoy, México no tuvo nada: borrado y aplastado... Si no se llamara Javier Aguirre, hoy, ya, seguramente, estaríamos pensando en un cambio de entrenador. Selección mexicana, a 243 días del Mundial. El principal problema es la falta de calidad en la generación futbolística”, declaró el comentarista de TUDN.

Contexto: Así titula la prensa de México, anfitriona del Mundial United 2026, la goleada sufrida ante Colombia

Faitelson expresó su preocupación por el poco tiempo que falta para afinar las piezas y tratar de hacer una destacada participación en la cita orbital de la que serán anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

“Si el Mundial comenzará mañana, estamos más que jodidos”, agregó.

México volverá a jugar el próximo martes contra Ecuador, segundo clasificado de las eliminatorias sudamericanas, que podría ser otro dolor de cabeza para Javier Aguirre y sus dirigidos.

